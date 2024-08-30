Ντάνη Γιαννακοπούλου: Αγκαλιά με το κοριτσάκι της

Σχεδόν 4 μηνών είναι πια η κορούλα της Ντάνη Γιαννακοπούλου και πλέον η ηθοποιός έχει βρει τις ισορροπίες της.

Το πρώτο διάστημα για εκείνη φάνηκε να είναι δύσκολο με την ίδια να εκφράζει αρκετές φορές μέσω social την αϋπνία και την κούρασή της. Πλέον όμως που το μωρό μεγαλώνει όλα είναι αλλιώς. Οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί, μπαίνει ένα κάποιο πρόγραμμα και μπορεί και η μαμά σιγά σιγά να ξαναβρεί τον εαυτό της.

Και να απολαύσει και το θαύμα που ζει. Και σε αυτή τη φάση είναι πια η Ντάνη Γιαννακοπούλου που βρίσκεται σε οικογενειακές διακοπές με τον σύζυγο και την κόρη της και από εκεί που βρίσκεται έχει δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες της με το μωρό. Στο τελευταίο της ποστ γράφει:

«Ροζ κορμάκια και αφράτα πατούσια σε θάλασσες κι ακτές».

