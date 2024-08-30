Μακαλιάς- Ψυχράμη: Ετοιμάζουν τη βάφτιση της κόρης τους

Το είχε προαναγγείλει έξαλλου ο Δημήτρης Μακαλιάς μετά το κλείσιμο της εκπομπής «I Love Σουκου» στο τέλος Ιουνίου πως η Μπέττυ Μαγγίρα θα γίνει πια κουμπάρα του αφού μαζί με την Νικόλ Παπαριστοδήμου ετοιμάζονται να βαφτίσουν την κόρη που απέκτησαν με την Αντιγόνη Ψυχράμη τον Νοέμβριο του 2022.

Το όνομα της μικρούλας που είναι πια 18 μηνών το έχει αποκαλύψει εδώ και αρκετούς μήνες ο γιος του Χάρης αυθόρμητα στην εκπομπή του Χρήστου Ανθόπουλου στην ταξιδιωτική του εκπομπή στην Πορτογαλία.

