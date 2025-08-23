Αντίστροφα για την πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα μετράει η ΑΕΚ, η οποία αύριο υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια (20:15) και μετά ακολουθεί η ρεβάνς (1-1) με την Άντερλεχτ στην OPAP Arena.

Λόγω της ταλαιπωρίας που υπέστη η «κιτρινόμαυρη» αποστολή μετά τον αγώνα στις Βρυξέλλες, καθώς δεν επέστρεψε από το τοπικό αεροδρόμιο, χρειάστηκε να φύγει από τη Λιέγη και επέστρεψε στις 6 τα ξημερώματα στην Αθήνα, ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να δώσει ρεπό χθες στους ποδοσφαιριστές του.

Έτσι η «Ένωση» θα πάει με μία προπόνηση στο αυριανό παιχνίδι με τους Σερραίους, καθώς ο Σέρβος προπονητής ήταν εκείνος που ζήτησε να μη γίνει χρήση του δικαιώματος αναβολής του αγώνα, όπως συνέβη στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό (για το ματς με τον ΟΦΗ) και από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο.

Σήμερα οι παίκτες του «Δικεφάλου» θα βρεθούν στα Σπάτα για να προετοιμαστούν για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό, με τον Νίκολιτς να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα για τους παίκτες που μπορεί να υπολογίζει στην αυριανή αναμέτρηση, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο αγωνιστικό σκέλος, όλα δείχνουν ότι ο τεχνικός της ΑΕΚ θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ έως τώρα, ενώ δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Μάνταλου στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, στο αυριανό ματς αναμένεται να αγωνιστούν παίκτες όπως ο Οντουμπάτζο, ο Βίντα, ο Πενράις, ο Ελίασον και ο Πιερό. Δύσκολα θα προλάβει, από τη μεριά του, ο Γκατσίνοβιτς που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Βέλγιο, όπως ανέφερε ο Γιώργος Τσακίρης χθες το βράδυ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

