Έφυγε από την ζωή ο πρόεδρος της Πόρτο Πίντο ντα Κόστα - Διοικούσε την ομάδα για 42 χρόνια

Η υγεία του είχε επιβαρυνθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό και παρότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα του Σαββάτου

Πίντο ντα Κόστα

Τεράστια θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια της Πόρτο, αλλά και σε ολόκληρη την Πορτογαλία ο χαμός του Πίντο ντα Κόστα σε ηλικία 87 ετών.

Ο Ντα Κόστα αποτελεί τον μακροβιότερο πρόεδρο στην ιστορία των «δράκων», καθώς διοικούσε την ομάδα για συνολικά 42 έτη.

Η υγεία του είχε επιβαρυνθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό και παρά την βελτίωση που έδειξε, παίρνοντας εξιτήριο από το νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα του Σαββάτου, βυθίζοντας στο πένθος το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

