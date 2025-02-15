Για ακόμα μια χρονιά ο Ατρόμητος έβαλε πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena, κρατούσε την ισοπαλία μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά με ήρωα τον Πέτρο Μάνταλο στο 90+4' η Ένωση πήρε μια πολύ σημαντική νίκη για την 23η της Stoiximan Super League και ανέβηκε - έστω και προσωρινά - στην κορυφή της βαθμολογίας με 49 βαθμούς, στο +1 από τον Ολυμπιακό.

Εξαιρετικά στημένος ο Ατρόμητος, όπως και το κοουτσάρισμα του Πάμπλο Γκαρσία, αλλά για τρίτη διαδοχική χρονιά πληγώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια στο φινάλε, γεγονός που τον άφησε στους 28 βαθμούς και εκτός ζώνης playoffs.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ματίας Αλμέιδα λόγω των απουσιών Πιερό (τιμωρημένος) και Μαρσιάλ (ενοχλήσεις) αναγκάστηκε να προβεί σε αλχημείες και να παρατάξει την ΑΕΚ χωρίς καθαρό φορ. Ο Στρακόσα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Χαρτζισαφί να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Γιόνσον και Περέιρα η δυάδα στα χαφ, Ελίασον στα δεξιά, Πινέδα στα αριστερά και Λιούμπισιτς πίσω από τον προωθημένο Λαμέλα.

Από την άλλη, ο Πάμπλο Γκαρσία παρέταξε την ομάδα του με 3-4-3 και χωρίς καθαρό επιθετικό. Χουτεσιώτης κάτω από τα γκολπόστ και Σταυρόπουλος, Μπρόρσον και Μουντές η τριάδα στην άμυνα. Δεξί μπακ-χαφ ο Κίνι, αριστερό ο Αθανασίου και Καραμάνης Τσιγγάρας στον άξονα. Μπάκου δεξιά, Τζοβάρας αριστερά και Γιουμπιτάνα σε ρόλο… ψευτοεννιαριού.

Το ματς:

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και μόλις στο 4’ έχασε την πρώτη της καλή φάση με τον Ελίασον. Ο Σουηδός έπαιξε το ένα-δύο με τον Λαμέλα, μπήκε στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Παρότι η Ένωση ήταν αυτή που απείλησε πρώτη, το σκορ το άνοιξε ο Ατρόμητος. Πολύ ωραία αντεπίθεση και κάθετη του Αθανασίου στον Τζοβάρα, ο οποίος νίκησε τον Στρακόσα στο τετ-α-τετ και έπειτα από την παρέμβαση του VAR, άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Ο Ατρόμητος διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του, όντας εξαιρετικά στημένος στο γήπεδο. Είχε κλείσει τους διαδρόμους στον άξονα, με τους Τσιγγάρα και Καραμάνη να κάνουν πολύ καλή δουλειά στο κέντρο. Το γεγονός επίσης πως δεν είχε καθαρό φορ, αλλά τρεις ταχυδυναμικούς παίκτες στην επίθεση, τον βοηθούσε να βγαίνει πολύ γρήγορα στην κόντρα.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν δύο ακόμα σημαντικές ευκαιρίες με τον Γιουμπιτάνα στο 13΄ και τον Μπάκου στο 21’. Ωστόσο από εκείνο το σημείο και έπειτα και τον Πινέδα να έχει πιο ελεύθερο ρόλο, η Ένωση κυκλοφορούσε πιο γρήγορα την μπάλα και έφτανε πιο εύκολα στην περιοχή του Ατρόμητου.

Στο 29’ ήρθε η προειδοποιητική βολή, με τον Γιόνσον να μην μπορεί να νικήσει με κεφαλιά από κοντά τον Χουτεσιώτη. Ωστόσο, στο 32΄ η ΑΕΚ έφυγε ταχύτατα στην κόντρα, ο Λιούμπισιτς βρήκε τον Ελίασον, εκείνος έφερε την μπάλα στο αριστερό και με ένα υπέροχο αριστερό φαλτσαριστό σουτ πέτυχε το πρώτο του φετινό τέρμα, ισοφαρίζοντας για την ομάδα του. Ο Σουηδός βρέθηκε σε θέση βολής και στο 38’, αλλά από κοντά δεν μπόρεσε να δώσει το προβάδισμα στον Δικέφαλο, πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος αμυνόταν σε πολύ χαμηλότερα μέτρα και περίμενε αρκετά πίσω την ΑΕΚ. Η Ένωση εκμεταλλευόμενη αυτό το γεγονός, πλησίαζε συνεχώς την περιοχή του και προσπαθούσε να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη φάση. Αυτή ήρθε στο 59', έπειτα από εξαιρετική συνεργασία τεσσάρων παικτών και σπάσιμο του Λαμέλα, ο Λιούμπισιτς βρέθηκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη, αλλά το πλασέ του δεν βρήκε εστία.

O Πάμπλο Γκαρσία προχώρησε σε αλλαγή σχηματισμού, επιλέγοντας το 4-3-3 και για ένα τέταρτο οι φιλοξενούμενοι πάταγαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, όντας μάλιστα και πιο επικίνδυνοι. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός πως ο Αλμέιδα έβγαλε τον Πινέδα και η Ένωση έχασε την κυριαρχία στον χώρο του κέντρου. Τα δύο σουτ του Αθανασίου βρήκαν στόχο, με το πρώτο να το μπλοκάρει σταθερά ο Στρακόσα και το δεύτερο να το απομακρύνει ασταθώς, με τον Μπάκου να το εκμεταλλεύεται και να σκοράρει, αλλά να είναι εκτεθειμένος και το γκολ να μην μετράει.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ ήταν όλη στο μισό του Ατρόμητου και με επιθέσεις από τα πλάγια προσπαθούσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα, κυρίως με σέντρες και μακρινά σουτ, τα οποία όμως δεν είχαν αποτέλεσμα. Μέχρι να έρθει ο Πέτρος Μάνταλος στο 90+4', όπου έπειτα από παράλληλο γύρισμα του Κοϊτά, διαμόρφωσε από κοντά το 2-1, ολοκληρώνοντας μια πολύ μεγάλη ανατροπή.

MVP: Πρόπερσι και πέρυσι κέρδισε το πέναλτι με το οποίο η ΑΕΚ νίκησε στην OPAP Arena τον Ατρόμητο στο φινάλε. Φέτος ο Πέτρος Μάνταλος έβαλε το καθοριστικό γκολ και έδωσε στην Ένωση μια τεράστια νίκη. Πολύ καλός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Νίκλας Ελίασον, που σκόραρε ένα πολύ ωραίο γκολ.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Τσέτσιλας έκανε κάποια λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο, τα οποία όμως δεν επηρέασαν το ματς. Σε γενικές γραμμές είχε μια μέτρια διαιτησία και δεν έκρινε με κάποια απόφαση το ματς.

Oι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί (62' Γκατσίνοβιτς), Γιόνσον (73' Τσιλούλης), Περέιρα, Λιούμπισιτς (81' Μάνταλος), Πινέδα (62' Κοϊτά), Ελίασον, Λαμέλα (81' Φερνάντες)

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μπρόρσον, Αθανασίου, Τσιγγάρας, Μουντές, Καραμάνης (64' Μίχορλ), Γιουμπιτάνα (77' Τσακμάκης), Μπάκου (82' Φαν Βέερτ), Τζοβάρας (64' Καλοσκάμης)

