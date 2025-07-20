Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε στα social media ένα ιδιαίτερο βίντεο από τη σεζόν 2020-21, όταν οι Μιλγουόκι Μπακς κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την πιο σημαντική στιγμή στην καριέρα του.

Όπως αποκάλυψε, έψαχνε αυτό το βίντεο για αρκετό καιρό, τονίζοντας ότι κάθε φορά που το βλέπει, τον αγγίζει βαθιά. Η ανάρτησή του συνοδεύτηκε από ένα φορτισμένο μήνυμα: «Έψαχνα για αυτό το VIDEO εδώ και τρία χρόνια. Πάντα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Αυτοί είναι οι τύποι μου για πάντα».

Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές από τα αποδυτήρια, πανηγυρισμούς με τους συμπαίκτες του και σκηνές από την πορεία της ομάδας προς την κορυφή. Μίντλετον, Χόλιντεϊ, Τάκερ, Λόπεζ, Κόνατον, Πόρτις είναι μόνο μερικοί από αυτούς που εμφανίζονται.

Παρά τις διάφορες φήμες για πιθανή αποχώρησή του από τους Μπακς, ο Γιάννης έχει δηλώσει πολλές φορές την αγάπη του για την πόλη του Μιλγουόκι και για τους ανθρώπους που τον στήριξαν, ενώ δεν ξεχνά τους συμπαίκτες που στάθηκαν στο πλευρό του σε εκείνη την ιστορική πορεία.

I’ve been looking for this video for three years. It always brings tears to my eyes. These are my guys for life. 💯♾️ https://t.co/lOOTkt3tJ4 — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 20, 2025

