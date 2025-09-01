Ποιος θα σταματήσει αυτήν τη «Νατσιοναλμάνσαφτ»;

Ο αγώνας απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία το απόγευμα της Δευτέρας ήταν μία τυπική διαδικασία. Στα μέσα της τρίτης περιόδου η Γερμανία είχε ήδη ξεφύγει στο σκορ με 75-33 και οι σχολιαστές του RTL, που μετέδιδε ζωντανά το παιχνίδι, άρχισαν την ανάλυση για το τι θα γινόταν σε μία υποθετική αναμέτρηση με την Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, την οποία θεωρούν φαβορί για χρυσό μετάλλιο σε αυτό το Ευρωμπάσκετ (μαζί με την ίδια τη Γερμανία και τη Σερβία, σημειωτέον).



Τελικό σκορ υπέρ της Γερμανίας: 120-57. Βέβαια η Μεγάλη Βρετανία δεν αποτελεί βαρόμετρο, άλλωστε δεν έχει πετύχει ούτε μία νίκη σε τελική φάση Ευρωμπάσκετ από το 2013. Το πραγματικό τεστ δυναμικότητας ήταν ο αγώνας του Σαββάτου με τη Λιθουανία, παραδοσιακή «δύναμη» του αθλήματος. Και εκεί η «Νατσιοναλμάνσαφτ» πραγματοποίησε μεγαλειώδη εμφάνιση και πήρε τη νίκη με 107-88. Άλλωστε, μιλάμε για την ομάδα που είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2023.

Απίστευτη επιθετική πολυμορφία

Ούτε ο πολύφερνος Γιόνας Βαλαντσιούνας, ούτε ο διεισδυτικός Τάντας Σεντεκέρσκις κατάφεραν να κρατήσουν όρθιους τους Λιθουανούς. Οι Γερμανοί έδειξαν, για μία ακόμη φορά, απίστευτη «πολυφωνία» στην επίθεση. 26 πόντους πέτυχε ο αρχηγός Ντένις Σρέντερ, 24 ο άσος των Ορλάντο Μάτζικ Φραντς Βάγκνερ, 23 η «παλιοσειρά» Ντάνιελ Τάις. «Όλοι ξέρουν τον ρόλο τους, είναι τόσο ωραίο να παίζουμε μαζί» έλεγε ο Σρέντερ μετά τον αγώνα με τη Λιθουανία.



Αλλά και όταν οι αντίπαλοι μαρκάρουν ασφυκτικά τους έμπειρους της «Νατσιοναλμάνσαφτ», πάντα θα βρεθεί ελεύθερος ένας από τους υπόλοιπους για να κάνει τη ζημιά. Όπως ο Άντι Ομπστ, τον οποίο οι Γερμανοί σχολιαστές αποκαλούν πλέον «καλύτερο σουτέρ στην Ευρώπη». Ή ο Ισαάκ Μπόνγκα, που δίνει λύσεις κάτω από το καλάθι, αλλά σουτάρει και τρίποντο. Και βέβαια ο Μάοντο Λο, που μπορεί να ξεκίνησε την καριέρα του στη «σκιά» του Σρέντερ, αλλά στην πρεμιέρα με το Μαυροβούνιο είχε 100% ευστοχία και 15 πόντους! Ο ίδιος πάντως λέει ότι «η άμυνα είναι το θεμέλιο της επιτυχίας στο μπάσκετ, χωρίς άμυνα δεν μπορείς να είσαι γρήγορος ούτε στην επίθεση…».

Πολλές οι ατυχίες…

Δικαιώνει, λοιπόν, τον τίτλο του φαβορί η «Νατσιοναλμάνσαφτ», παρότι είχε να αντιμετωπίσει πολλές εξω-γηπεδικές ατυχίες, από τη στιγμή που έφτασε στο Τάμπερε της Φινλανδίας για τους αγώνες του ομίλου. Πρώτα-πρώτα ο προπονητής της ομάδας, ο Ισπανός Άλεξ Μουμπρού, μπήκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα και δεν κατάφερε να καθίσει στον πάγκο σε κανέναν από τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ. Τον αντικαθιστά όμως επάξια ο βοηθός του, Άλαν Ιμπραΐμαγκιτς.



Ξημερώματα Παρασκευής, λίγο πριν από τον αγώνα απέναντι στη Σουηδία, ακολούθησε η επόμενη ατυχία: Στο ξενοδοχείο των δύο ομάδων ήχησε συναγερμός για φωτιά και όλοι οι παίκτες της Γερμανίας (αλλά και της Σουηδίας) αναγκάστηκαν να χάσουν τον ύπνο τους. Ή σχεδόν όλοι. «Δεν άκουσα τίποτα, κοιμόμουν πολύ βαθιά» δήλωσε το άλλο πρωί ο Άντι Ομπστ.



Κάτι χειρότερο από ατυχία είναι αυτό που αντιμετώπισε ο Ντένις Σρέντερ στον αγώνα με τη Λιθουανία. Κάποιοι από τους Λιθουανούς φιλάθλους επέδειξαν ρατσιστική συμπεριφορά «κάνοντας ήχους μαϊμούδων» στο ημίχρονο, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Σρέντερ, «και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να δεχτώ». Από τις κάμερες του γηπέδου εντοπίστηκαν δύο υπαίτιοι, που αποκλείστηκαν όχι μόνο από τον αγώνα του Σαββάτου, αλλά και από όλους τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ. Η ομάδα της Λιθουανίας ζήτησε συγγνώμη από τον αρχηγό της Εθνικής Γερμανίας.



Πηγές: ARD, SID, dpa

Πηγή: Deutsche Welle

