Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Επίσημα στην Μπέτις ως το 2030 ο Άντονι

Οριστικά παίκτης της Ρεάλ Μπέτις ως το 2030 ο Άντονι. Μετά από ένα τρομερό δεύτερο μισό πέρυσι στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, θα αγωνίζεται στην ομάδα της Ανδαλουσίας με μόνιμη μεταγραφή από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τους «κόκκινους διαβόλους» και κάνει δικό της τον Άντονι, έναντι 28 εκατ. ευρώ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να έχει εκφράσει ανοικτά την επιθυμία του να παραμείνει στην ισπανική ομάδα.

