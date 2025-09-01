Λογαριασμός
Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Επίσημα στην Μπέτις ως το 2030 ο Άντονι

Tέλος στο σίριαλ του Άντονι έδωσε η Μπέτις, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κανονική μεταγραφή ως το 2030

Άντονι

Οριστικά παίκτης της Ρεάλ Μπέτις ως το 2030 ο Άντονι. Μετά από ένα τρομερό δεύτερο μισό πέρυσι στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, θα αγωνίζεται στην ομάδα της Ανδαλουσίας με μόνιμη μεταγραφή από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τους «κόκκινους διαβόλους» και κάνει δικό της τον Άντονι, έναντι 28 εκατ. ευρώ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να έχει εκφράσει ανοικτά την επιθυμία του να παραμείνει στην ισπανική ομάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ Μπέτις ποδόσφαιρο
