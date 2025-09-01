Επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε ο Άντραζ Σπόραρ. Ο Σλοβένος πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού, μετά από μια σεζόν στην Αλάνιασπορ με την οποία σκόραρε τρία γκολ σε 13 ματς, βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς ανακοινώθηκε στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Θυμίζουμε ότι ο Σπόραρ έπαιξε ξανά στην Σλόβαν από το 2018, ως το 2020, πετυχαίνοντας 60 γκολ σε 76 ματς, ενώ μεταξύ άλλων κατέκτησε με τη φανέλα της ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο στη Σλοβενία.

Raz belasý, navždy belasý: Andraž Šporar späť na Tehelnom poli!



ŠK Slovan Bratislava sa s Andražom Šporarom dohodol na trojročnom kontrakte. https://t.co/irbhGByoRg pic.twitter.com/l177UMYbUz — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) September 1, 2025

