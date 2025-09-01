Λογαριασμός
Ο Σπόραρ επέστρεψε στη Σλόβαν Μπρατισλάβας

Ξανά στην Σλόβαν Μπρατισλάβας ο Άντραζ Σπόραρ! Ο Σλοβένος πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την Τουρκία επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε

Σπόραρ

Επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε ο Άντραζ Σπόραρ. Ο Σλοβένος πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού, μετά από μια σεζόν στην Αλάνιασπορ με την οποία σκόραρε τρία γκολ σε 13 ματς, βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς ανακοινώθηκε στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Θυμίζουμε ότι ο Σπόραρ έπαιξε ξανά στην Σλόβαν από το 2018, ως το 2020, πετυχαίνοντας 60 γκολ σε 76 ματς, ενώ μεταξύ άλλων κατέκτησε με τη φανέλα της ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο στη Σλοβενία.

