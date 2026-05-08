Την απόλυτη άγνοιά του εξέφρασε με μεγάλη δόση χιούμορ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε σχέση με δημοσιεύματα περί πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» όχι μόνο διέψευσε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά μάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν γνωρίζει καν ποια είναι η ION Capital, η εταιρεία που υποτίθεται πως αγοράζει την ΚΑΕ, κάνοντας ένα... λογοπαίγνιο με τη γνωστή ομώνυμη μάρκα σοκολάτας.

«Διαβάζω, διαβάζω... Θα μου πει κανένας και μένα ποια είναι αυτή η ΙΟΝ Capital. Γιατί εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν. Και η ΙΟΝ αμυγδάλου γ@μ@ει, αλλά εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν», είπε αναλυτικά.

