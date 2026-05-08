Διαψεύδει ο Γιαννακόπουλος φήμες περί πώλησης της ΚΑΕ: «Ποια είναι αυτή η ION Capital;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε με χιούμορ την άγνοιά του σε σχέση με τα διάφορα σενάρια στο διαδίκτυο περί πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Την απόλυτη άγνοιά του εξέφρασε με μεγάλη δόση χιούμορ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε σχέση με δημοσιεύματα περί πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» όχι μόνο διέψευσε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά μάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν γνωρίζει καν ποια είναι η ION Capital, η εταιρεία που υποτίθεται πως αγοράζει την ΚΑΕ, κάνοντας ένα... λογοπαίγνιο με τη γνωστή ομώνυμη μάρκα σοκολάτας.

«Διαβάζω, διαβάζω... Θα μου πει κανένας και μένα ποια είναι αυτή η ΙΟΝ Capital. Γιατί εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν. Και η ΙΟΝ αμυγδάλου γ@μ@ει, αλλά εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν», είπε αναλυτικά.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος
