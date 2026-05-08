Γιουβέντους: Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της «Γηραιάς Κυρίας» ο Κουλιεράκης

Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Γιουβέντους ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιταλικού "Tuttosport", ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός συνεχίζει να απασχολεί τους ανθρώπους των «μπιανκονέρι», οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ο Κουλιεράκης πραγματοποιεί καλή σεζόν στη Γερμανία με την Βόλφσμπουργκ, παρότι η ομάδα του παλεύει για να αποφύγει τον υποβιβασμό από την Bundesliga, μοιάζοντας έτοιμος για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, για να αγωνιστεί σε μια ομάδα του κορυφαίου επιπέδου.

Μια από αυτές είναι και η Γιουβέντους, η οποία έχει στείλει ανθρώπους στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν από κοντά τον πρώην αμυντικό του ΠΑΟΚ, ενώ ψηλά στη λίστα της βρίσκονται επίσης οι Νέιθαν Άκε της Μάντσεστερ Σίτι και Οτάβιο της Παρί Σεν Ζερμέν.

