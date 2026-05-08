Η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης κάθε άλλο παρά ιδανική είναι, με το κλίμα εντός της ομάδας να... μυρίζει μπαρούτι!

Χαρακτηριστικό του χαμού που επικρατεί στη «βασίλισσα» ήταν και το σοβαρότατο επεισόδιο μεταξύ Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, με τους δυο τους να πιάνονται στα χέρια κατά τη διάρκεια προπόνησης και με τον Ουρουγουανό να τραυματίζεται στο κεφάλι του!

Η Ρεάλ εξέδωσε ανακοίνωση γνωστοποιώντας τις ποινές που επέβαλε στους δύο ποδοσφαιριστές της, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι αμφότεροι εξέφρασαν την πλήρη μεταμέλειά τους και ζήτησαν συγγνώμη τόσο από τους συμπαίκτες τους, όσο και από τους προπονητές!

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην πειθαρχική διαδικασία που κινήθηκε χθες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, εμφανίστηκαν και οι δύο σήμερα ενώπιον του ανακριτή στον οποίο είχε ανατεθεί στην υπόθεση.

Κατά την εμφάνισή τους, οι παίκτες εξέφρασαν την πλήρη μεταμέλειά τους για όσα έγιναν και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλο.

Επιπλέον, ζήτησαν συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς, ενώ αμφότεροι έχουν τεθεί στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για να δεχτούν οποιαδήποτε κύρωση κρίνει σκόπιμη ο σύλλογος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο 500.000 ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας έτσι τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.