Η Βαλένθια νίκησε τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στο Game 3 της μεταξύ τους σειράς και παρέμεινε «ζωντανή» για πρόκριση, αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι παίκτες της δεν... σοκαρίστηκαν από την ατμόσφαιρα στο «Telekom Center».

Συγκεκριμένα, ο Κάμερον Τέιλορ ήταν συγκλονισμένος από το πάθος των οπαδών του «τριφυλλιού», τονίζοντας πως αυτή η ατμόσφαιρα έμοιαζε με... πόλεμο και δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο.

«Είναι ασύγκριτη. Με μία ατμόσφαιρα σαν αυτή… Για αυτό παίζεις. Σαν Αμερικάνος, σαν μπασκετμπολίστας, εκεί ευδοκιμείς. Είναι πιο παθιασμένοι. Εδώ πεθαίνουν για αυτό. Υποστηρίζουν την πόλη τους. Φοράς τα χρώματά τους, πας στον πόλεμο μαζί τους. Είναι πολλά περισσότερα από απλά μπάσκετ. Είναι σαν πόλεμος, αλήθεια», είπε αναλυτικά.

