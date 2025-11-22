AEK: Χωρίς Πιερό κόντρα στον Άρη, επιστρέφει ο Ζίνι

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη δράση με το δύσκολο, εντός έδρας ματς ενάντια στον Άρη και ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του δίχως τον Πιερό.

Ο επιθετικός από την Αϊτή αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων και δεν είναι έτοιμος, μένοντας εκτός όπως και οι Κουτέσα και Ελίασον.

Από την άλλη, διαθέσιμος ξανά είναι ο Ζίνι, που ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης τον υπολογίζει κανονικά για πρώτη φορά μετά από ένα δίμηνο.

Οι παίκτες της Ένωσης προπονήθηκαν το Σάββατο (22/11) στην OPAP Arena, έχοντας μπροστά τους τον αγώνα με τους Θεσσαλονικείς, αλλά και το κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς με τη Φιορεντίνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.