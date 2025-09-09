H μεγάλη ώρα είναι... τώρα για την Εθνική, η οποία αντιμετωπίζει στην «Xiaomi Arena» της Ρίγας στη Λετονία τη Λιθουανία στον μεγάλο προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025.

Η «επίσημη αγαπημένη» διεκδικεί απόψε την επιστροφή της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, από το μακρινό 2009.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

Στον προηγούμενο γύρο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προκρίθηκε με πειστικό τρόπο απέναντι στο Ισραήλ (84-79), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να υπογράφει μια μυθική εμφάνιση (37 πόντοι, 9 ριμπάουντ) και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ σε ρόλο X-Factor.

Από την πλευρά της, η Λιθουανία κατάφερε να βρεθεί στην οκτάδα παρά τις πολλές αντιξοότητες. Η «λιέτουβα» πήγε στο Ευρωμπάσκετ με πολλές απουσίες βασικών παικτών (Σαμπόνις, Γκριγκόνις, Μπραζντέικις, Ουλάνοβας), ενώ στην πορεία της διοργάνωσης έχασε και τον ίσως πιο σημαντικό παίκτη της, τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, που τραυματίστηκε σοβαρά.

H ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις κατόρθωσε να τερματίσει δεύτερη στον Β' Όμιλο με ρεκόρ 4-1, ενώ στους «16» πήρε το ντέρμπι της βαλτικής και πέταξε εκτός διοργάνωσης την οικοδέσποινα Λετονία (88-79), με απίθανη εμφάνιση από τον μέχρι πρότινος «άσημοy» Άρνας Βελίτσκα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.