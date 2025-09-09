Η Τουρκία επέστρεψε μετά από 24 χρόνια στα ημιτελικά Ευρωμπάσκετ και θα διεκδικήσει το δεύτερο μετάλλιο της ιστορίας της μετά το ασημένιο του 2001. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε σχετικά άνετα της Πολωνίας 91-77 και στον ημιτελικό της Παρασκευής περιμένει το νικητή του Λιθουανία-Ελλάδα.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Αλπερέν Σενγκούν, που έκανε τριπλ-νταμπλ με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ακολούθησε ο Σέιν Λάρκιν με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέντι Όσμαν είχε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ προτού τραυματιστεί και αποχωρήσει προσωρινά στα μισά της τρίτης περιόδου.

Τζόρνταν Λόιντ (19π.) και Ματέους Πονίτκα (19π.-6 ριμπ.-6 ασίστ) πάλεψαν περισσότερο για την Πολωνία, που δεν μπόρεσε για δεύτερο σερί Ευρωμπάσκετ να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να φτάσει στην τετράδα.

Το ματς

Η Πολωνία μπήκε καλύτερα στο ματς (1-5) και με τα τρίποντα του Τζίεβα είχε το προβάδισμα (11-15). Χαζέρ και Οσμάνι απάντησαν με ένα 6-0 (17-15), αλλά η Τουρκία με άποντους Σενγκούν και Όσμαν στο πρώτο δεκάλεπτο δεν μπορούσε να ξεκολλήσει επιθετικά (19-19). Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έφτασε στο 28-22 με τον σταρ των Ρόκετς να παίρνει μπρος, ενώ το δεύτερο τρίποντο και ο Όσμαν στο fast break οδήγησαν τη διαφορά σε διψήφια τιμή, 36-26, 3:18 πριν το ημίχρονο. Αυτό έκλεισε με τη μέγιστη διαφορά, 46-32, με την Τουρκία να έχει περιορίσει πολύ τη δράση Πονίτκα και Λόιντ.

Με τρίποντο του Όσμαν και γκολ-φάουλ του Χαζέρ οι Τούρκοι συνέχισαν να ξεμακραίνουν (52-34), τη στιγμή που η Πολωνία ήταν πολύ άστοχη. Ο τραυματισμός του φόργουορντ του Παναθηναϊκού 4:47 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ο Πονίτκα προσγειώθηκε πάνω στο πόδι του, έκοψε τη φόρα της Τουρκίας και επέτρεψε στην Πολωνία να μειώσει από τους 23 (63-40) στους 15 (65-50) στο φινάλε του δεκαλέπτου. Ο Σοκολόφσκι με τρεις βολές έφερε ακόμη πιο κοντά την ομάδα του (65-53), όμως ο Λάρκιν έδωσε λύσεις στην Τουρκία και ο Σενγκούν έφτασε 7:37 πριν το τέλος στο τριπ-νταμπλ. Η Πολωνία δεν κατέθεσε τα όπλα και τριάμισι λεπτά πριν το τέλος πλησίασε στους οκτώ (78-70). Τα τρίποντα από Χαζέρ και Οσμάνι, ωστόσο, έβαλαν πρακτικά τέλος στις ελπίδες για ανατροπή και σφράγισαν τη νίκη της Τουρκίας.

Δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.