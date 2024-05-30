Λογαριασμός
Ο Μποντιρόγκα αποκάλυψε τις τρεις πόλεις που θέλουν το Final Four της Euroleague το 2025

τις τρεις πόλεις που διεκδικούν το Final Four της Euroleague το 2025 αναφέρθηκε ο πρόεδρος της EuroLeague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο Μποντιρόγκα αποκάλυψε τις 3 πόλεις που θέλουν το Final Four Euroleague το 2025

Το Final Four της Euroleague στο Βερολίνο αποτελεί παρελθόν, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μεγάλος θριαμβευτής, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια.

Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται στο μέρος που θα φιλοξενήσει το επόμενο Final Four και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα αποκάλυψε τις τρεις πόλεις που το διεκδικούν.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της EuroLeague Basketball ανέφερε στην σερβική TV NOVA πως η Βαρκελώνη, το Βελιγράδι και το Ντουμπάι διεκδικούν το Final Four της νέας σεζόν, με το φαβορί αυτή τη στιγμή να είναι η ισπανική πόλη.

Πάντως, ο Μποντιρόγκα ξεκαθάρισε πως ακόμη κι αν το Βελιγράδι δεν φιλοξενήσει το επόμενο τουρνουά, θα παραμένει στις συζητήσεις για να γίνει τα επόμενα χρόνια.

Θυμίζουμε πως η πόλη που θα υποδεχθεί το Final Four του 2025 θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα.

Πηγή: sport-fm.gr

