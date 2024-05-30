Το δικό του… αντίο στον Παναθηναϊκό φρόντισε να πει ο Μπερνάρ Ντουάρτε, με μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σε αυτό, λοιπόν, ο Βραζιλιάνος μέσος ευχαρίστησε τον κόσμο του «τριφυλλιού» για την συμπαράστασή του, ενώ επισήμανε ότι η συγκομιδή τίτλων την διετή παρουσία του στον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη.

«Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τους πάντες, θα ήταν πολύ λάθος να αναφέρω ονόματα, γιατί ήταν τόσοι πολλοί αυτοί που με βοήθησαν απ’ την πρώτη μέρα που έφτασα στην Ελλάδα. Δύο έντονα χρόνια, μου έδειξαν μια χώρα εντελώς ερωτευμένη με το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ για την στοργή και την αγάπη τους “πράσινους” οπαδούς, τους συμπαίκτες μου και όλους τους εργαζόμενους στο σύλλογο», είπε αρχικά ο Μπερνάρ.

Και συμπλήρωσε: «Τώρα θα είμαι από μακριά στηρίζοντας και στέλνοντας θετική ενέργεια. Αυτό το κλαμπ χρειάζεται και αξίζει να επιστρέψει στις δόξες του παρελθόντος. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να φορέσω τη φανέλα και να μπω στην ιστορία της ομάδας, κερδίσαμε ένα Kύπελλο, μπορούσαμε να κερδίσουμε περισσότερα. Μια αγκαλιά σε καθέναν από εσάς, με στοργή, Μπερνάρ».

