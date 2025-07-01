Ποδόσφαιρο Γυναικών: Ανανέωσε με Χατζηχαριστού ο Παναθηναϊκός

Ποδοσφαιρίστρια του Παναθηναϊκού παρέμεινε την Τρίτη η Γιώτα Χατζηχαριστού. Ο «πράσινος» Ερασιτέχνης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τη διεθνή τερματοφύλακα για τον επόμενο χρόνο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Γιώτα Χατζηχαριστού στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια ακόμα πολύ σημαντική ανανέωση προχώρησε το ‘τριφύλλι’, καθώς διατήρησε στο ρόστερ του την τερματοφύλακα Γιώτα Χατζηχαριστού.

Πρόκειται για μια αξιόπιστη γκολκίπερ κι αναμφίβολα μπορεί να βοηθήσει και τη νέα χρονιά ενεργά κάτω από τα πράσινα γκολπόστ.

Αναλυτικά η δήλωση της Χατζηχαριστού στο www.pao1908.com: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τη φετινή σεζόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παπαγιάννη και τον κ. Πανταλέοντα για την εμπιστοσύνη και την πίστη τους σε εμένα. Υπόσχεσή μου η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση στην ομάδα.

Τέλος, εύχομαι η φετινή σεζόν να ολοκληρωθεί με την εκπλήρωση των στόχων μας και χωρίς τραυματισμούς».

Πηγή: skai.gr

