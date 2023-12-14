Conference League: Στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ, 4-2 την Ελσίνκι

Υπέροχος ΠΑΟΚ, έγραψε ιστορία και ετοιμάζεται για την υπέρβαση στην Ευρώπη. Ο «δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 4-2 της Ελσίνκι στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League, σε ένα παιχνίδι που μπήκε νωθρά, όμως, όσο περνούσε ο χρόνος ανέβαζε την απόδοσή του και έφτασε σε μια ακόμη ευρωπαϊκή νίκη.

Ο Ραντούλοβιτς άνοιξε το σκορ νωρίς, ο Οζντόεφ έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία και το δεύτερο ημίχρονο άνηκε ολοκληρωτικά στους «ασπρόμαυρους». Ανέτρεψαν το σκορ με τον Κωνσταντέλια, ο Τοΐβιο σημείωσε αυτογκόλ και ο Μουργκ πέτυχε το τέταρτο τέρμα για την ομάδα του, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Περπαρίμ Χετεμάι, να σκοράρει το δεύτερο γκολ για τους Φινλανδούς, αρκετά ιδιαίτερο για τον 37χρονο, καθώς ήταν το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του.

Ιστορικής σημασίας «τρίποντο» για τον ΠΑΟΚ, που ολοκλήρωσε τον 7ο όμιλο με 16 βαθμούς και έγινε η ελληνική ομάδα που μάζεψε τους περισσότερους πόντους σε όμιλο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ένα ρεκόρ που θα του ανήκει για πάντα, αφού από τη νέα σεζόν θα καταργηθούν και θα έχουμε νέο φορμάτ με ενιαία βαθμολογία.

Στο μυαλό των προπονητών:

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, παρότι το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον και ακολουθεί ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, αλλά είχε κάποιες αλλαγές στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Κάτω από τα δοκάρια παρέμεινε ο Κοτάρσκι, στην δεξιά πλευρά της άμυνας προτιμήθηκε ο Κεντζιόρα, στην αριστερή ο Ράφα Σοάρες και δίδυμο στα στόπερ οι Εκόνγκ και Μιχαηλίδης.

Στη μεσαία γραμμή θέση βασικού πήρε η… ευρωπαϊκή δυάδα των Μεϊτέ και Οζντόεφ, ενώ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι επιλέχθηκε ο Κωνσταντέλιας ως επιτελικός χαφ, έχοντας στα δεξιά τον Ντεσπόντοφ και στα αριστερά τον Τάισον, ο οποίος κινούταν και στον άξονα.

Μοναδικός προωθημένος στην κορυφής της επίθεσης ο Μπράντον Τόμας.

Στην αντίπερα όχθη, ο Tόνι Κορκεάκουνας, διατήρησε το σχηματικό 3-4-3, αλλά ορισμένες φορές δημιουργούταν και πεντάδα στην άμυνα. Ο Μαεπά ήταν στην εστία της Ελσίνκι και στην αμυντική τριάδα οι Χαμαλάινεν, Γκράτσα και Τοΐβιο. Φανέλα βασικού στη μεσαία γραμμή πήραν οι Κέσκινεν, Σοΐρι, Κανελλόπουλος και Λίνγκμαν, ενώ στην τριάδα της επίθεσης προτιμήθηκαν οι Μπαντέ και Χόστικα στα πλάγια και ως σέντερ φορ ο Ραντούλοβιτς.

Το ματς:

Δεν μπήκε στην αναμέτρηση όπως συνηθίζει, ιδιαίτερα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ, καθώς έβγαζε μια χαλαρότητα στα μαρκαρίσματα του, ενώ στο επιθετικό κομμάτι ο Κωνσταντέλιας ήταν ο μοναδικός δραστήριος από το ξεκίνημα, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να απειλεί πριν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού με ωραία ενέργεια.

Η Ελσίνκι είχε ξεκάθαρη στόχευση να χτυπάει στις κόντρες και να βρίσκει τα κενά και κάπως έτσι στο 6’ άνοιξε το σκορ! Ο Μπαντέ είδε κάθετα τον Ραντούλοβιτς ανάμεσα στις γραμμές, εκείνος μέσα από την περιοχή υποδέχτηκε ωραία την μπάλα και τελείωσε ιδανικά τη φάση στην αριστερή γωνία του Κοτάρσκι για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι δεν ήταν aggressive, με τους Φινλανδούς να κρατούν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους, ενώ ο ΠΑΟΚ έψαχνε μια καλή στιγμή για να μπει στο ματς και να… ζεστάνει την Τούμπα, την οποία βρήκε στο 14’, όταν ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μαένπα δεν βγήκε σωστά και είδε την μπάλα να περνάει, αλλά η προβολή του Μιχαηλίδη που βρέθηκε εκεί σταμάτησε στο δοκάρι.

Μετά τη μισή ώρα παιχνιδιού ο «δικέφαλος του Βορρά» επέστρεψε στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις, ανέβασε την ένταση του και έγινε αρκετά απειλητικός στην εστία του Μαενπά. Στο 31’ συνεργάστηκαν ωραία οι Τάισον και Τόμας, ο Ντεσπόντοφ δοκίμασε το διαγώνιο σουτ, αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον Μαενπά. Δυο λεπτά αργότερα (33’) ο Κεντζιόρα έκανε το γύρισμα στην περιοχή, ο Τάισον άφησε την μπάλα στον Κωνσταντέλια που βρέθηκε αμαρκάριστος, αλλά το τελείωμα του νεαρού ήταν κάκιστο και πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Ο ΠΑΟΚ πίεζε τόσο από τα αριστερά, όσο και από τα δεξιά και στο 37’ έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία με τον Οζντόεφ! Τάισον και Μεϊτέ συνεργάστηκαν από τα αριστερά, ο Γάλλος έκανε το γύρισμα, με τον Ρώσο να πατάει στην περιοχή και να εκτελεί στην κίνηση δυνατά για το 1-1, δείχνοντας πόσο επιδραστικός είναι στο εκτελεστικό κομμάτι της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου τη φετινή σεζόν.

Στο 43’ οι Θεσσαλονικείς «φώναξαν» για πέναλτι για το κράτημα του Τοΐβιο στον Τόμας, με τον Κρουασβίλι να λέει «παίζεται» μετά και την εξέταση του VAR, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Ελσίνκι έχασε σπουδαία ευκαιρία. Ο Τόμας έχασε την μπάλα από τη ριψοκίνδυνη ντρίμπλα έξω από την περιοχή, ο Κεσκίνεν από πλεονεκτική θέση εντός περιοχή έκανε του σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, με το 1-1 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο ΠΑΟΚ ήταν ισοπεδωτικός και γύρισε τούμπα το ματς! Στο 47' ο Κασκίνεν υπό την πίεση του Τόμας έκανε «τσαφ», ο Κωνσταντέλιας υποδέχτηκε ωραία και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1! Μάλιστα, έξι λεπτά αργότερα (53') ο «δικέφαλος του Βορρά» σφράγισε τη νίκη, με τον Μιχαηλίδη να κάνει την προβολή από κόρνερ που εκτελέστηκε, η μπάλα χτύπησε στον Τοΐβιο και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-1.

Σε εκείνο το διάστημα του ματς οι «ασπρόμαυροι» έκαναν ό,τι ήθελαν, ο Τάισον έφτασε κοντά σε τέταρτο γκολ, αλλά ο Μαενπά τον σταμάτησε. Στη συνέχεια, οι προπονητές των ομάδων προχώρησε σε πολλές αλλαγές, κάτι που επηρέασε αισθητά το ρυθμό του ματς. Στο 75' ο Μεϊτέ έκανε το σουτ μετά ενέργεια του Μάρκος Αντόνιο αλλά πέρασε άουτ, ενώ στην επόμενη καλή στιγμή ο ΠΑΟΚ σημείωσε το 4-1! Ωραίος συνδυασμός ανάμεσα στον Τάισον και τον Μουργκ, ο Αυστριακός βρήκε χώρο στην περιοχή και με μια εξαιρετική έμπνευση, πλάσαρε τον Μαεπά στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 4-2 και αυτό έμμελλε να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

