ΠΑΟΚ: Με Μπράντον Τόμας στην OPAP Arena

Επιστροφή στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον Μπράντον Τόμας.
Ο Ισπανός επιθετικός ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και είναι διαθέσιμος για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αφήνει εκτός τον Τισουντάλι.
Ο Ρουμάνος προπονητής άφησε επίσης έξω τον Μιχαηλίδη και τον Γκόμες, ενώ τραυματίας παραμένει ο Τσιφτσής.
Αναλυτικά η αποστολή:
Κοτάρσκι, Παβλένκα, Μπαλωμένος, Βιεϊρίνια, Σάστρε, Γιόνι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Κόλεϊ, Μπάμπα, Μπακαγιόκο, Καμαρά, Σβαμπ, Οζντόεφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Σορετίρε , Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Μπράντον, Τσάλοβ
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena. #ΑΕΚPAOK #StoiximanSuperLeague #stoiximan #slgr #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) October 19, 2024
📝#TrainingReport - https://t.co/y9bc36Z7z3 #training #news pic.twitter.com/Pyu369zTYV
