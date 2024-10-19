ΠΑΟΚ: Με Μπράντον Τόμας στην OPAP Arena

Επιστροφή στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον Μπράντον Τόμας.



Ο Ισπανός επιθετικός ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και είναι διαθέσιμος για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αφήνει εκτός τον Τισουντάλι.

Ο Ρουμάνος προπονητής άφησε επίσης έξω τον Μιχαηλίδη και τον Γκόμες, ενώ τραυματίας παραμένει ο Τσιφτσής.



Αναλυτικά η αποστολή:



Κοτάρσκι, Παβλένκα, Μπαλωμένος, Βιεϊρίνια, Σάστρε, Γιόνι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Κόλεϊ, Μπάμπα, Μπακαγιόκο, Καμαρά, Σβαμπ, Οζντόεφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Σορετίρε , Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Μπράντον, Τσάλοβ

