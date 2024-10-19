Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας του 2ου ομίλου στη Super League 2, με Κηφισιά και Πανιώνιο να εξακολουθούν να μοιράζονται την πρώτη θέση της βαθμολογίας, με 13 βαθμούς πλέον.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο ήταν καταιγιστική στη φιλοξενία της Ηλιούπολης και τη συνέτριψε με 5-0, χάρη σε δύο γκολ του Τετέι και από ένα των Μάναλη, Πόμπο και Παντελίδη.

Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος επικράτησε 2-1 της ΑΕΚ Β’, σε ένα ματς όπου όλα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο!

Γεμιστός (10’) και Μπούσης (25’) έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους «κυανέρυθρους», με την Ένωση να ξαναμπαίνει στο ματς με τον Σόσα (40’) και τις δύο ομάδες να μένουν με δέκα παίκτες λόγω αποβολών των Ενγκουέμ και Μανίσα πριν την ανάπαυλα.

Σημειώνεται πως το ντεμπούτο του με τη φανέλα των νικητών έκανε ο Σεμπά.

Στο 1ο όμιλο, ο ΠΑΟΚ Β’ υπέστη απροσδόκητη ήττα, την πρώτη του φέτος, χάνοντας 2-1 από τον Διαγόρα Ρόδου εντός έδρας.

Το πέναλτι του Τσιαντούλα στο 74’ έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους στο 74’, με τον Ουρτάδο να ισοφαρίζει από τη λευκή βούλα στο 87’ αλλά τον Ολιβιέρι να χαρίζει τον... σεφτέ στους Ροδίτες δύο λεπτά αργότερα.

