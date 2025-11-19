Ποδοσφαιριστής της χρονιάς για το 2025 στην Αφρική ο Χακίμι

Μετά από μια μυθική χρονιά, στην οποία κατέκτησε το τρεμπλ με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ασχράφ Χακίμι αναδείχθηκε καλύτερος Αφρικανός ποδοσφαιριστής για το 2025.
Από την άλλη, η επίσης Μαροκινή Γκιζλάν Τσεμπάκ, που φοράει τη φανέλα της Αλ Χιλάλ, πήρε το αντίστοιχο βραβείο για τις γυναίκες, ενώ ο ταλαντούχος παίκτης της Γουότφορντ, Οτμάν Μααμά, αναδείχθηκε καλύτερος νέος Αφρικανός ποδοσφαιριστής, μετά την εικόνα του στο Μουντιάλ Κ20.
Το βραβείο της καλύτερης αφρικανικής ομάδας σε συλλογικό επίπεδο πήρε η αιγυπτιακή Πίραμιντς, ενώ η εθνική Μαρόκου Κ20 ψηφίστηκε η καλύτερη εθνική ανδρών και στο ποδόσφαιρο Γυναικών η εθνική Νιγηρίας.
Πηγή: sport-fm.gr
