Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποδοσφαιριστής της χρονιάς για το 2025 στην Αφρική ο Χακίμι

Καλύτερος Αφρικανός ποδοσφαιριστής για το 2025 αναδείχθηκε ο Ασχράφ Χακίμι, ενώ το αντίστοιχο βραβείο στο ποδόσφαιρο Γυναικών πήρε η Γκιζλάν Τσεμπάκ της Αλ Χιλάλ

Χακίμι

Μετά από μια μυθική χρονιά, στην οποία κατέκτησε το τρεμπλ με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ασχράφ Χακίμι αναδείχθηκε καλύτερος Αφρικανός ποδοσφαιριστής για το 2025.

Από την άλλη, η επίσης Μαροκινή Γκιζλάν Τσεμπάκ, που φοράει τη φανέλα της Αλ Χιλάλ, πήρε το αντίστοιχο βραβείο για τις γυναίκες, ενώ ο ταλαντούχος παίκτης της Γουότφορντ, Οτμάν Μααμά, αναδείχθηκε καλύτερος νέος Αφρικανός ποδοσφαιριστής, μετά την εικόνα του στο Μουντιάλ Κ20.



Το βραβείο της καλύτερης αφρικανικής ομάδας σε συλλογικό επίπεδο πήρε η αιγυπτιακή Πίραμιντς, ενώ η εθνική Μαρόκου Κ20 ψηφίστηκε η καλύτερη εθνική ανδρών και στο ποδόσφαιρο Γυναικών η εθνική Νιγηρίας.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark