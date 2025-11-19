Πέρασε και από την Τσεχία το Περιστέρι και ελπίζει σε... θαύμα για την πρωτιά

Άλλη μία σημαντική νίκη πανηγύρισε το Περιστέρι, αυτή τη φορά μέσα στην Τσεχία απέναντι στην Μπρνο επικρατώντας με 87-73 για την 6η αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Η ελληνική ομάδα πλέον με ρεκόρ 5-1 ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας και περιμένει ένα… θαύμα στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπιλμπάο και Κουταΐσι που ξεκινάει σήμερα στις 21:00, με την ελπίδα οι Ισπανοί με κάποιον τρόπο να ηττηθούν. Όπως και να έχει όμως με τη 2η θέση η δουλειά έχει γίνει, καπαρώνοντας την πρόκριση.

Από τα τέλη τις 2η περιόδου το Περιστέρι πήρε το προβάδισμα και δεν δέχθηκε να το παραχωρήσει μέχρι και το φινάλε της αναμέτρησης, ανεβάζοντας τη διαφορά στο σκορ έως και το +16 στο 60-44, ενώ σπάνια έως και ποτέ δεν έπεφτε από διψήφιο νούμερο.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το Περιστέρι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, η Μπρνο αποδείχθηκε ανταγωνιστική μόλις για περίπου 17 λεπτά, καθώς στη συνέχεια η ελληνική ομάδα έδειξε στο παρκέ την ανωτερότητα του και καθάρισε το ματς.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν με διαφορά ο Νίκολς σκοράροντας 21 πόντους, ενώ μοίρασε και έξι ασίστ, με τον Ιτούνας άξιο συμπαραστάτη να σταματάει στους 17. Από πλευράς Τσέχων εξαιρετικός ήταν ο Γουίλιαμς με 19 πόντους, σερβίροντας μάλιστα και εννέα ασίστ.

Εντυπωσιακό ήταν το πρώτο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες, με το Περιστέρι να παίρνει νωρίς προβάδισμα επτά πόντων (14-7). Οι Τσέχοι αντέδρασαν και πήραν αυτή από πλευράς τους επτά πόντους διαφορά (25-18), με την περίοδο να λήγει στο 27-23 υπέρ των γηπεδούχων.

Στην δεύτερη περίοδο το Περιστέρι μπήκε αποφασισμένο και προς το φινάλε του δεκαλέπτου πήρε το προβάδισμα (45-42) και δεν το άφησε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Εκεί η ελληνική ομάδα έκανε επίδειξη δύναμης κυριάρχησε σε όλες τις γραμμές του παρκέ για το τελικό 87-73.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 42-51, 61-72, 73-87

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.