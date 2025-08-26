Χωρίς απουσίες θα τεθεί τελικά αντιμέτωπη στον Παναθηναϊκό η Σάμσουνσπορ.

Η τουρκική ομάδα στο παιχνίδι της Πέμπτης θα έχει διαθέσιμους και τους δύο παίκτες που ήταν αμφίβολη η συμμετοχής του στο ματς.

Τόσο ο Χόλσε όσο και ο Μουσάμπα ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν και έτσι γυμνάστηκαν σήμερα κανονικά στην προπόνηση με τα μέλη του τεχνικού επιτελείου να είναι ικανοποιημένα με την εξέλιξη αυτή.

Και οι δύο ποδοσφαιριστές δεν είχαν αγωνιστεί στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ.

