Ο Ολυμπιακός έχει καταλήξει στην επιλογή του Φρανκ Ντιλικινά, αλλά η μεταγραφή του Γάλλου γκαρντ δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Σύμφωνα με τη σερβική Mozzart Sport, η Παρτίζαν δεν δείχνει καμία διάθεση να αποδεσμεύσει τον παίκτη αν δεν αποζημιωθεί.

Ο Ντιλικινά έχει ενεργό συμβόλαιο για την προσεχή σεζόν, ενώ στον παίκτη είχε προταθεί επέκταση ως το 2027 αλλά με μειωμένες ετήσιες αποδοχές. Οι Πειραιώτες είναι πρόθυμοι να αναλάβουν να πληρώσουν όλο το κασέ του, ωστόσο η ομάδα του Βελιγραδίου που έχει μείνει με μόλις τέσσερα γκαρντ (Κάρλικ Τζόουνς, Ντουέιν Γουάσινγκτον και Σέικ Μίλτον, ενώ ο Ίφε Λούντμπεργκ έχει συμβόλαιο αλλά είναι εκτός πλάνων) και δεν θέλει να έχει άλλη απώλεια, παρά μόνο αν πάρει χρήματα για να βρει αντικαταστάτη.

Ο αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν (και άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ), Ζόραν Σάβιτς, περιμένει την προσφορά του Ολυμπιακού για τον Ντιλικινά, ο οποίος-σημειωτέον-δεν ακολούθησε λόγω τραυματισμού την αποστολή της ομάδας στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Πάντως ο παίκτης προπονείται κανονικά τις τελευταίες μέρες στο Βελιγράδι και περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του.

Ο Ντιλικινά είναι ένα κόμπο γκαρντ με ύψος 1,94μ., αλλά άνοιγμα χεριών 2,15μ. (!), κάτι που τον καθιστά-σε συνδυασμό με τα αθλητικά του προσόντα-έναν ικανότατο αμυντικό, που μπορεί να μαρκάρει από το «1» ως και το «3» με επιτυχία. Το σκοράρισμα και η δημιουργία δεν είναι τα πολύ δυνατά του σημεία, ωστόσο μπορεί να δώσει λύσεις και σε αυτό το κομμάτι.

Αναδείχθηκε από τη Στρασμπούρ και από το 2017 (όταν επελέγη στο νούμερο 8 του νταφτ) μέχρι το 2024 έπαιζε στο ΝΒΑ. Με την Παρτίζαν είχε 7 πόντους (με 92,3% στις βολές, 57,1% στα δίποντα και 37,1% στα τρίποντα), 2 ασίστ, 1,7 ριμπάουντ και 0,6 κλεψίματα σε 19:48 κατά μέσο όρο σε 21 ματς της Ευρωλίγκας την περασμένη σεζόν.

Έχει πάρει δύο ασημένια ολυμπιακά μετάλλια με την εθνική Γαλλίας, το 2021 και το 2024, ως συμπαίκτης του Εβάν Φουρνιέ, ενώ το 2019 είχε πανηγυρίσει το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επίσης με συμπαίκτη τον Φουρνιέ.

