Παναθηναϊκός: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2028 ο Νεκτάριος Καλοσκάμης

Ακόμη ένα «διαμαντάκι» από τις ακαδημίες του, είναι έτοιμος να αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός.

Έτσι το απόγευμα της Παρασκευής (2/5) η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον 18χρονο αμυντικό, Δημήτρη Καλοσκάμη, το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το 2028.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Νεκτάριο Καλοσκάμη. Ο Καλοσκάμης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.



Ο 18χρονος αμυντικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10 Ιανουαρίου του 2007 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2014 στην ομάδα των Σπετσών. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2017. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ19.



Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Νεκτάριος Καλοσκάμης ανέφερε:



«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα το πρώτου μου συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Θα δουλέψω όσο πιο σκληρά μπορώ για να πετύχω τον στόχο μου, που είναι να αγωνιστώ στην πρώτη ομάδα»



Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο.».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.