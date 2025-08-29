Ένα ταξίδι με προκλήσεις και όνειρα για την ΑΕΚ: Τα προφίλ των 6 αντιπάλων της στο Conference League

Η κουρτίνα της ευρωπαϊκής σκηνής ανοίγει για την ΑΕΚ, που, μετά την θριαμβευτική πρόκριση επί της Άντερλεχτ ετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή στη League Phase του Conference League. Η κλήρωση έφερε την Ένωση αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό αντιπάλων που είναι γεμάτος προκλήσεις, αλλά αφήνει το περιθώριο και για ευρωπαϊκά όνειρα.

Από την ιστορική Φιορεντίνα, που ονειρεύεται ευρωπαϊκή λύτρωση μετά από δύο χαμένους τελικούς, μέχρι την πρωταθλήτρια Ιρλανδίας Σάμροκ Ρόβερς, την ανερχόμενη Τσέλιε, την παραδοσιακή Αμπερντίν, τη μαχητική Κραϊόβα και τη… γνώριμη πλέον Σαμσουνσπόρ.

Φιορεντίνα



Η Φιορεντίνα, ιδρυθείσα το 1926 στη Φλωρεντία, είναι ιστορική ομάδα της Serie A, με έδρα το «Αρτέμιο Φράνκι», χωρητικότητας 43.147 θεατών. Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ιταλίας (το τελευταίο το μακρινό 1969), έξι Κύπελλα Ιταλίας και ένα Σούπερ Καπ Ιταλίας.



Στην Ευρώπη, κέρδισε το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1961 και ήταν φιναλίστ στο UEFA Conference League το 2023 (ήττα από Γουέστ Χαμ) και το 2024 (ήττα 1-0 από Ολυμπιακό στην OPAP Arena). Το 2024-25, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στους «16« του Conference League (5-4 συνολικό σκορ), αλλά αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Μπέτις. Για να μπει στη φετινή League Phase, πέρασε από τα playoffs, αποκλείοντας την Πολίσια Ζίτομιρ (3-0 εκτός, 3-2 εντός).

Υπό τον Στέφανο Πιόλι, που αντικατέστησε τον Ραφαέλε Παλλαντίνο, η ομάδα διατήρησε τον κορμό της, κρατώντας παίκτες όπως οι Νικολό Φατζόλι, Άλμπερτ Γκούντμουνσον, Ρόμπιν Γκόσενς και φυσικά τον πρώτο σκόρερ της, Μόιζε Κεν. Σε αυτούς προστέθηκαν και άλλοι με σημαντικότερο όνομα αυτό του Έντιν Τζέκο.



Στην πρεμιέρα της Serie A έφερε ισοπαλία 1-1 εκτός με την Κάλιαρι. Ο εκτός έδρας αγώνας στο «Αρτέμιο Φράνκι» αποτελεί πρόκληση για την ΑΕΚ, που θα χρειαστεί τακτική πειθαρχία για να διεκδικήσει βαθμούς κόντρα σε μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία που στοχεύει σε ευρωπαϊκή λύτρωση και να διώξει από πάνω της την ταμπέλα του «χαμένου».

Σάμροκ Ρόβερς



Η Σάμροκ Ρόβερς, ιδρυθείσα το 1899 στο Δουβλίνο, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα της Ιρλανδίας, με 21 πρωταθλήματα και 25 Κύπελλα Ιρλανδίας. Με έδρα το Tallaght Stadium, χωρητικότητας 10.500 θεατών, έγραψε ιστορία ως η πρώτη ιρλανδική ομάδα σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης (Europa League 2011/12) και knockout stages του Conference League (2024/25).



Υπό τον Στέφεν Μπράντλεϊ, στον πάγκο από το 2016 με 392 ματς, η ομάδα εστιάζει σε νεανική σύνθεση και επιθετικό στυλ. Για να προκριθεί στη League Phase πέρασε τρεις προκριματικούς, αποκλείοντας St Joseph’s FC (4-0 εκτός, 0-0 εντός), Μπαλκάνι (0-1 εκτός, 4-0 εντός) και Σάντα Κλάρα (2-1 εκτός, 0-0 εντός). Ο 35χρονος Ρόφι Γκάφνεϊ, με 3 γκολ σε 6 ματς, είναι ο πολυτιμότερος παίκτης.



Παρά την πτώχευση το 2005, η Rovers αναγεννήθηκε, συνεισφέροντας παίκτες στην εθνική Ιρλανδίας. Το 2025 στοχεύει σε περαιτέρω ευρωπαϊκές επιτυχίες, ωστόσο, με δεδομένο ότι ο αγώνας θα γίνει στην OPAP Arena, αποτελεί ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Σαμσουνσπόρ



Η Σαμσουνσπόρ ιδρύθηκε το 1965 στη Σαμψούντα και έχει 7 τίτλους δεύτερης κατηγορίας και 1 Balkan Cup. Έδρα της το σύγχρονο «Στάδιο 19ης Μαΐου» (33.000 θεατές), το οποίο εγκαινιάστηκε το 2017 και αποτελεί ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Τουρκίας.



Το 2024/25 ήταν η καλύτερη σεζόν στην ιστορία της, όπου και κατέλαβε την 3η θέση στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ αποκλείστηκε στα playoffs του Europa League από τον Παναθηναϊκό (2-1 ήττα στο ΟΑΚΑ και ισοπαλία 0-0 εντός).



Προπονητής της ο Τόμας Ρέις που αρέσκεται σε ένα «σφιχτό» 4-3-3, με παίκτες όπως ο Γάλλος μέσος Ολιβιέ Εντσάμ, ο Αντονί Μακουμπού (από Κάλιαρι), ο Βέλγος επιθετικός Λάντρι Ντιμάτα (20 γκολ, 6 ασίστ σε 65 ματς) και ο Μάριους Μουαντιλμαντζί.

Παρά την τραγωδία του 1989, η ομάδα αναγεννήθηκε και πλέον έχει βάλει πλώρη για ευρωπαϊκή διάκριση, με την ΑΕΚ να την αντιμετωπίζει εκτός έδρας σε ένα πολύ απαιτητικό ματς.



Αμπερντίν

Η Αμπερντίν ιδρύθηκε το 1903 στην Σκωτία και έχει 4 πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα, 6 League Cups, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων (1983) και UEFA Super Cup (1983). Με έδρα το Pittodrie Stadium (19.274 θεατές), γνώρισε δόξες τη δεκαετία 1980, όταν προπονητής της ήταν ο Άλεξ Φέργκιουσον.



Το 2025, κέρδισε το Κύπελλο Σκωτίας (κόντρα στη Σέλτικ στα πέναλτι), τον πρώτο της τίτλο μετά από 35 χρόνια! Ωστόσο, ξεκίνησε άσχημα το πρωτάθλημα με δύο ήττες, έχοντας μία νίκη στο League Cup (3-0 vs Γκρίνοκ). Στο Europa League, αποκλείστηκε από τη Στεάουα (2-2 εντός, 3-0 ήττα εκτός) κι έτσι υποβιβάστηκε στο Conference League.



Υπό τις οδηγίες του Σουηδού Τζίμι Θελίν, η ομάδα βασίζεται στον Άγγλο μέσο Λέιτον Κλάρκσον και τον δανεικό από Σάντερλαντ, Αντίλ Αουτσίστε. Η ΑΕΚ θα την υποδεχθεί στην OPAP Arena και όπως στην περίπτωση της Σάμροκ Ρόβερς, αποτελεί ευκαιρία για νίκη.

Κραϊόβα



Ιδρυθείσα το 1948 στη Ρουμανία, συνιστά έναν ιστορικό σύλλογο με 4 πρωταθλήματα Ρουμανίας και 5 Κύπελλα. Με έδρα το σύγχρονο Στάδιο Ion Oblemenco (30.983 θεατές) και προπονητή τον Κονσταντίν Γκάλκα, η ομάδα εστιάζει στην ανάπτυξη ταλέντων, με παίκτες όπως ο Αντρέι Ιβάν και ο Αλεξάντρου Μιτρέα να ξεχωρίζουν.



Οι μπλε-άσπρες φανέλες συμβολίζουν την τοπική υπερηφάνεια, ενώ στα playoffs απέκλεισε την τουρκική Μπασακσεχίρ με 2 νίκες (2-1 εκτός και 3-1 εντός). Η Κραϊόβα δεν έχει πρόσφατη ευρωπαϊκή εμπειρία, καθιστώντας τον αγώνα στην OPAP Arena για την ΑΕΚ μια ακόμα ιδανική συνθήκη για τρίποντο.



Τσέλιε



Η Τσέλιε ιδρύθηκε το 1919 στη Σλοβενία και έχει δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα. Με έδρα το Στάδιο Z’dezele (13.006 θεατές), η ομάδα έχει ιστορία 106 ετών, με επιτυχίες πριν την ανεξαρτησία της χώρας. Στην Ευρώπη, συμμετείχε στα προκριματικά του Champions League 2024/25, χάνοντας από Σλόβαν Μπρατισλάβας, φτάνοντας όμως στη συνέχεια στα προημιτελικά του Conference League, αποκλειόμενη από τη Φιορεντίνα.



Ο γνώριμος από το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό, Άλμπερτ Ριέρα, στον πάγκο της ομάδας, λάτρης της τακτικής πειθαρχίας και της ανάδειξης νέων παικτών, όπως ο Ζαν Καρνίτσνικ και ο Λούκα Μενάλο.



Πέρασε στη League Phase αποκλείοντας την Μπανίκ Οστράβα (1-0 εντός, 2-0 εκτός), ενώ έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα με 6/6. Η Ένωση θα κάνει το ταξίδι στη Σλοβενία, με την περιορισμένη ευρωπαϊκή εμπειρία της Τσέλιε να δίνει πλεονέκτημα στην ΑΕΚ.

