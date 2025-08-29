Λιθουανία - Μαυροβούνιο: Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις οδήγησαν σε θρίαμβο

Ντέρμπι μόνο στα «χαρτιά» ήταν εκείνο ανάμεσα στη Λιθουανία και το Μαυροβούνιο, με την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις να μετατρέπει την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο!



Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο άκρες του παρκέ, οι «Baltic Giants» επικράτησαν με το εμφατικό 94-67 των Μαυροβουνίων στο «Tampere Deck Arena» της Φινλανδίας, κάνοντας 2-0 στον δεύτερο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025!

Μια νίκη που φέρει φαρδιά πλατιά τις υπογραφές τωνκαι Ρόκας Γιοκουμπάιτις, με τους δύο σταρ των Λιθουανών να έχουν από κοινού 35 πόντους (19 και 16 αντίστοιχα) στο πρώτο ημίχρονο, την ώρα όπου οι τυπικά φιλοξενούμενοι πέτυχαν μόλις 28 στο πρώτο 20λεπτο!Ο 24χρονος γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου ολοκλήρωσε το ματς μεενώ, ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς μέτρησεσε μόλις 13 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να αγωνιστεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο! Για το σύνολο του Μπόσκο Ράντοβιτς διασώθηκε μονάχαμε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.Αύριο, Σάββατο (30/08), η Λιθουανία αντιμετωπίζει τηενώ, το Μαυροβούνιο παίζει με τη Φινλανδία (20:30).26-15, 47-28, 66-45, 94-67.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.