Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις από… άλλη διάσταση «καθάρισαν» οδήγησαν σε θρίαμβο τη Λιθουανία

Με τρομερή εμφάνιση των Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις, η Λιθουανία συνέτριψε με σκορ 94-67 το Μαυροβούνιο και έκανε το «2 στα 2» στη διοργάνωση

Λιθουανία - Μαυροβούνιο: Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις οδήγησαν σε θρίαμβο

Ντέρμπι μόνο στα «χαρτιά» ήταν εκείνο ανάμεσα στη Λιθουανία και το Μαυροβούνιο, με την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις να μετατρέπει την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο!

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο άκρες του παρκέ, οι «Baltic Giants» επικράτησαν με το εμφατικό 94-67 των Μαυροβουνίων στο «Tampere Deck Arena» της Φινλανδίας, κάνοντας 2-0 στον δεύτερο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025!



Μια νίκη που φέρει φαρδιά πλατιά τις υπογραφές των Γιόνας Βαλαντσιούνας και Ρόκας Γιοκουμπάιτις, με τους δύο σταρ των Λιθουανών να έχουν από κοινού 35 πόντους (19 και 16 αντίστοιχα) στο πρώτο ημίχρονο, την ώρα όπου οι τυπικά φιλοξενούμενοι πέτυχαν μόλις 28 στο πρώτο 20λεπτο!

Ο 24χρονος γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου ολοκλήρωσε το ματς με 21 πόντους, 12 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ, ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς μέτρησε 19 πόντους και 5 ριμπάουντ σε μόλις 13 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να αγωνιστεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο! Για το σύνολο του Μπόσκο Ράντοβιτς διασώθηκε μονάχα Νίκολα Βούτσεβιτς με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Αύριο, Σάββατο (30/08), η Λιθουανία αντιμετωπίζει τη Γερμανία στις 13:30 με έπαθλο την πρωτιά του ομίλου, ενώ, το Μαυροβούνιο παίζει με τη Φινλανδία (20:30).


Τα δεκάλεπτα: 26-15, 47-28, 66-45, 94-67.
