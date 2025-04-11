Πήρε τη ματσάρα NBA με τον Ερυθρό Αστέρα ο Παναθηναϊκός και τώρα Εφές

Τι και αν δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο;

Ο Παναθηναϊκός νίκησε μετά από αδιανόητο παιχνίδι με σκορ 111-104 τον Ερυθρό Αστέρα στην παράταση για την 34η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, έκλεισε την κανονική περίοδο με ρεκόρ 22-12 και θα αντιμετωπίσει τώρα την Αναντολού Εφές με πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, για μία θέση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι!

Το ματς ήταν καταπληκτικό με αδιανόητες ανατροπές και πολλές αλλαγές στην ψυχολογία. Οι Σέρβοι έφτασαν κοντά στη νίκη όταν βρέθηκαν στο +8 (86-94) στα τέλη του τέταρτου δεκαλέπτου, όμως τελικά ο Παναθηναϊκός γύρισε το παιχνίδι και το πήρε στην παράταση, με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να τερματίζει δέκατη και να χρειάζεται πλέον δύο εκτός έδρας νίκες στα play-ins για να προκριθεί στα playoffs.

Για τους «πράσινους», κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κέντρικ Ναν, που έβαλε 31 πόντους και έγραψε ιστορία ως ο πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού που κατακτά το βραβείο «Αλφόνσο Φορντ» για τον πρώτο σκόρερ! Παράλληλα, ο Αμερικανός μέτρησε 10 ασίστ, ενώ είχε άξιο συμπαραστάτη τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που ήταν καταπληκτικός με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Καθοριστικός με 16 πόντους (8 στην παράταση) ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, 12 πόντους έβαλε ο Τζέριαν Γκραντ και 11 ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Για τον Ερυθρό Αστέρα, φοβερό ματς έκαναν με 26 πόντους ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ και με 22 ο Νεμάνια Νέντοβιτς, όμως δεν έφτασαν.

To ματς

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τους πρώτους του πόντους με δύο βολές του Όσμαν (2-0), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε τρίποντο με ταμπλό από τον ΜάκΙνταϊρ για το 2-3. Ο Γκραντ με κλασικό σουτ από κοντά έβαλε ξανά μπροστά τους γηπεδούχους (4-3), πριν ο Μήτογλου πετύχει το πρώτο τρίποντο των γηπεδούχων (7-5). Ο Πετρούσεφ απάντησε από κοντά (7-7), όμως ο Γκραντ έβαλε γκολ φάουλ για το 10-7. Ο Γκέιμπριελ σκόραρε επίσης παίρνοντας μία έξτρα βολή, ενώ Ναν και ΜάκΙνταϊρ αντάλλαξαν καλάθια για το 15-11. Ο Μήτογλου πέτυχε ένα ακόμη γκολ φάουλ για τον Παναθηναϊκό, όμως ο ΜάκΙνταϊρ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και ευστόχησε σε τρίποντο για το 18-14. Ο Γιουρτσεβέν σκόραρε στο ποστ με το που μπήκε, ενώ ο Όσμαν απάντησε σε τρίποντο του ΜάκΙνταϊρ για το 23-17. Ο Νταβιντόβατς συνέχισε τον «βομβαρδισμό» τριπόντων των φιλοξενούμενων, ενώ ο ΜάκΙνταϊρ έβαλε ένα ακόμη για το 23-23. Ο Νέντοβιτς νίκησε τον χρόνο και διαμόρφωσε το 23-26 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο του Χουάντσο στον αιφνιδιασμό (26-26). Ο Μίτροβιτς έβαλε συνεχόμενους πόντους (26-30), όμως οι Γιούρτσεβεν με τρίποντο και Μπράουν με σουτ μέσης απόστασης μείωσαν σε 31-32. Ο Ερνανγκόμεθ πήρε τη φοβερή ασίστ του Σλούκα και ευστόχησε από τη γωνία (34-32), ενώ μετά από μία επίσης πολύ ωραία επίθεση έβαλε κι άλλο σουτ από μακριά για το 37-32. Ο Πετρούσεφ και ο Ντος Σάντος έφεραν ξανά στο καλάθι τον Ερυθρό Αστέρα (37-35), πριν ο Νέντοβιτς βάλει τρίποντο για το 37-38 και το νέο προβάδισμα των φιλοξενούμενων. Ο Γκραντ απάντησε με δύσκολο καλάθι από κοντά (39-38), πριν ο Ναν ευστοχήσει στο πρώτο του τρίποντο για το 42-39. Ο εξαιρετικός Νέντοβιτς απάντησε από την κορυφή (42-42), με τους ΜάκΙνταϊρ και Γκιεντράιτις να γράφουν το 42-46. Το ημίχρονο έληξε με σκορ 47-49 χάρη σε κάρφωμα του Πετρούσεφ και βολές του Ναν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Νέντοβιτς και ο Ναν αντάλλαξαν καλάθια (49-51), πριν ο Μπράουν βάλει 1/2 βολές για το 49-52. Ο Ναν ευστόχησε για τρεις (52-52), πριν ο Τζον Μπράουν και ο Γκέιμπριελ σκοράρουν από κοντά για το 54-54. Ο Νέντοβιτς συνέχισε να δίνει… σόου και εκτέλεσε από μακριά (54-59), με τον Γκέιμπριελ να βάζει γκολ φάουλ για το 57-59. Ο ΜάκΙνταϊρ έβαλε το πέμπτο του τρίποντο (57-62), όμως ο Ναν άρχισε να «ζεσταίνεται» και βρήκε στόχο επίσης για το 61-62. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με βολές από Ναν και Γκραντ (64-64), με τον Νέντοβιτς να βάζει δύσκολο σουτ και τον Μπράουν λέι απ για το 66-70. Ο Χουάντσο μείωσε με φόλοου κάρφωμα, όμως ο Νέντοβιτς έβαλε κι άλλο μακρινό σουτ για το 68-73. Ο Γιούρτσεβεν κάρφωσε στον αιφνιδιασμό (70-73), πριν ο Όσμαν σκοράρει και αυτός στο ανοιχτό γήπεδο για το 72-73. Ο Τούρκος σέντερ συνέχισε το καλό του παιχνίδι επιθετικά και ισοφάρισε στο 77-77 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Μπράουν έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό από μέση απόσταση (79-77), με τον Ερυθρό Αστέρα να ανακτά το προβάδισμα (79-82) χάρη σε συνεχόμενους πόντους του Μίτροβιτς. Ο Ναν ισοφάρισε με τρίποντο (82-82), όμως ο Κάλινιτς το έβαλε από τη γωνία για το 84-85. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και έβαλε τις βολές (86-85), όμως ο Γκεντράιτις του απάντησε για το 86-87. Ο Ντόμπριτς και ο Πετρούσεφ ανέβασαν τη διαφορά (86-92), ενώ ένα «φτηνό» λάθος του Μπράουν έφερε το λέι απ του Σέρβου ψηλού για το 86-94. Ο Ναν έδωσε μία λύση με τρίποντο (89-94), πριν ο Χουάντσο βάλει κι άλλο για το 92-94. Ο Γκιεντράιτις έχασε μακρινό σουτ και ο Σλούκας πήρε βολές, ισοφαρίζοντας σε 94-94. Ο Κάλινιτς έβαλε μπροστά τους Σέρβους, ο Χουάντσο του απάντησε με μακρινό δίποντο πατώντας τη γραμμή (96-96), και το ματς πήγε στην παράταση.

Το έξτρα πεντάλεπτο ξεκίνησε με τυχερό καλάθι του Κάλινιτς, πριν ο Ναν ισοφαρίσει σε 98-98 από τη γραμμή. Ο Πετρούσεφ έβαλε γκολ φάουλ, όμως ο Γκέιμπριελ απάντησε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 102-101. Ο Νοτιοσουδανός συνέχισε το κρεσέντο του και πέτυχε γκολ φάουλ (104-101), πριν σκοράρει νέο καλάθι από κοντά για το 108-104. Ο Γκραντ έβαλε… κερασάκι στη νίκη του Παναθηναϊκού (111-104) με τρίποντο από τη γωνία.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-49, 77-77, 96-96 (κ.δ.), 111-104 (παρ.)

