Ασταμάτητος Ναν: Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού

Πρώτος σκόρερ της φετινής Ευρωλίγκας ο Κέντρικ Ναν!

Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR έβαλε τους 11 πόντους που χρειαζόταν στην εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα για την τελευταία αγωνιστική της regular season, κάνοντας δικό του το βραβείο «Αλφόνσο Φορντ», το οποίο δίνεται κάθε χρόνο στον παίκτη που ολοκληρώνει την κανονική περίοδο έχοντας τον υψηλότερο μέσο όρο πόντων, υπό την προϋπόθεση πως θα έχει παίξει σε τουλάχιστον 60% των αγώνων.

Έτσι, ο Ναν, ο οποίος άφησε πίσω του τον Κάρσεν Έντουαρντς (20,8 πόντους ανά αγώνα) της Μπάγερν Μονάχου και τον Σάσα Βεζένκοφ (20,5 πόντους ανά αγώνα) του Ολυμπιακού (Σορτς και Μίτοτιτς συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα), έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού που παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο απονέμεται από τη σεζόν 2004/05!

Οι προηγούμενοι νικητές του «Alphonso Ford Trophy»:

Τσαρλς Σμιθ (Πέζαρο) 2005: 20,7

Ντρου Νίκολας (Μπενετόν Τρεβίζο) 2006: 18,5

Ιγκόρ Ρακόσεβιτς (Μπασκόνια) 2007: 16,2

Μαρκ Σάλιερς (Ροάν) 2008: 21,8

Ιγκόρ ΡακόσεβΙτς (Μπασκόνια) 2009: 18,0

Λίνας Κλέιζα (Ολυμπιακός) 2010: 17,1

Ιγκόρ Ρακόσεβιτς (Μπασκόνια) 2011: 17,2

Μπο ΜακΚάλεμπ (Σιένα) 2012: 16.9

Μπόμπι Μπράουν (Σιένα) 2013: 18,8

Κιθ Λάνγκφορντ (Αρμάνι Μιλάνο) 2014: 17.6

Τέιλορ Ρότσεστι (Νίζνι Νόβγκοροντ) 2015: 18,9

Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) 2016: 19,.4

Κιθ Λάνγκφορντ (Ούνικς Καζάν) 2017: 21,8

Αλέξι Σβεντ (Χίμκι) 2018: 21,8

Μάικ Τζέιμς (Αρμάνι Μιλάνο) 2019: 19,8

Σέιν Λάρκιν (Αναντολού Εφές) 2020: 22,2 (δεν απονεμήθηκε βραβείο μετά τη διακοπή της σεζόν λόγω COVID)

Αλεξέι Σβεντ (Χίμκι) 2021: 19,8

Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές) 2022: 18,2

Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) 2023: 17,6

Μάρκους Χάουαρντ (Μπασκόνια) 2024: 19,5

