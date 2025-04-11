Δούκας: Άμεσα ο τρίτος γερανός στον Βοτανικό - Στόχος να μπούμε στα τέλη του 2026

Στο πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης και του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αναφέρθηκε εκ νέου ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Κατά τη συνάντησή του με τους ομολόγους του από 45 Δήμους της Ελλάδας στο πλαίσιο της Αθηναϊκής Ενεργειακής Συμμαχίας, ο κ. Δούκας, μίλησε στην ιστοσελίδα worldenergynews.gr και τόνισε ότι άμεσα θα υπάρξει ένας ακόμη γερανός στο σημείο του εργοταξίου, προκειμένου αυτοί να γίνουν έξι, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι η είσοδος του Παναθηναϊκού στο νέο του «σπίτι» να γίνει στα τέλη του 2026.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα: «Άμεσα θα μπει ο τρίτος γερανός με στόχο να γίνουν 6 και να μπούμε στα τέλη του 2026».

