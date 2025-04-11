Έγραψε ιστορία στην Μπρατισλάβα η Μαρία Πρεβολαράκη. Η 33χρονη Ελληνίδα ολοκλήρωσε με τον ιδανικό τρόπο την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης, αφού επιβλήθηκε με 4-3 της Ρουμάνας και νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, Αντρέα Μπεατρίς Άνα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 53 κιλών.

Για την Πρεβολαράκη αυτό είναι το 9ο μετάλλιό της στη διοργάνωση (έχει και τρία χάλκινα σε παγκόσμια πρωταθλήματα και τρία χρυσά σε Μεσογειακούς Αγώνες), έχοντας βρεθεί τέσσερις ακόμα φορές σε τελικό και ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Τα μετάλλια της Μαρίας Πρεβολαράκη στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Γυναικών:

2013 – Ασημένιο

2014 – Ασημένιο

2017 – Χάλκινο

2018 – Χάλκινο

2021 – Ασημένιο

2022 – Ασημένιο

2023 – Χάλκινο

2024 – Χάλκινο

2025 –Χρυσό

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δάκρυσε κατά την απονομή του μεταλλίου. Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

