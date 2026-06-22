Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαγιό για το ισπανικό «Harper’s Bazaar»

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ μαγνητίζει τα βλέμματα στη νέα της φωτογράφιση για το ισπανικό «Harper’s Bazaar», ποζάροντας με μια σειρά από εντυπωσιακά μαγιό πάνω σε πολυτελές γιοτ.

Η 32χρονη αρραβωνιαστικιά του Κριστιάνο Ρονάλντο κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Ιουλίου/Αυγούστου του περιοδικού, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της μέσα από καλοκαιρινά looks, με φόντο τη θάλασσα.

Η φωτογράφιση έρχεται με αφορμή τη νέα της συνεργασία με την Calzedonia, καθώς η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ανακοινώθηκε ως η νέα ambassador του brand στην Ισπανία. Στα στιγμιότυπα, η ίδια εμφανίζεται με διαφορετικά μαγιό, υιοθετώντας ένα στιλ που συνδυάζει τη θηλυκότητα, την πολυτέλεια και τη χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση.

Μιλώντας στο περιοδικό, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ εξήγησε ότι το προσωπικό της στιλ ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία του brand. Όπως ανέφερε, η σύγχρονη αισθητική της βρίσκεται κοντά στο όραμα της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της με τη θάλασσα.

«Για μένα, η θάλασσα είναι ελευθερία, ενέργεια και θηλυκότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ. Η ίδια, που τα τελευταία χρόνια ζει έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο, συνεχίζει να χτίζει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Με εκατομμύρια followers στα social media, κάθε της εμφάνιση γίνεται αντικείμενο συζήτησης, ενώ η νέα της φωτογράφιση δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το ζευγάρι βρίσκεται μαζί εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο γνωρίστηκαν το 2016, όταν εκείνη εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη. Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μία από τις πιο προβεβλημένες της διεθνούς showbiz.

Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν στις 11 Αυγούστου 2025, με την Τζορτζίνα να ανακοινώνει τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από το Instagram, γράφοντας: «Ναι, δέχομαι». Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε αποκαλύψει αργότερα ότι η πρόταση γάμου έγινε απρόσμενα, αργά τη νύχτα, όταν τα παιδιά τους μπήκαν στο δωμάτιο και τον ενθάρρυναν να της δώσει το δαχτυλίδι. Η Τζορτζίνα και ο Ρονάλντο έχουν αποκτήσει μαζί τις κόρες τους, Alana και Bella, ενώ μεγαλώνουν και τα υπόλοιπα παιδιά του ποδοσφαιριστή.

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodríguez, Harper’s Bazaar España’ya verdiği röportajda çocukluğundan mağazada çalıştığı günlere uzanan hikâyesini anlattı.



Ünlü isim için hazırlanan özel video da sosyal medyada ilgi gördü. pic.twitter.com/8zB5zbKHiU — Kulis Magazin (@kulis_magazin) June 21, 2026

Πηγή: skai.gr

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