Συνέτριψε την ΑΕΚ Betsson BC με τρίποντη «καταιγίδα» και πάει με τρομερή ψυχολογία στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ. Λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Μπιλμπάο για το πρώτο μεταξύ τους τελικό στο FIBA Europe Cup (Μ. Τετάρτη 16/04, 21:00), οι Θεσσαλονικείς πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση και κυριάρχησαν απόλυτα στο Παλατάκι επί των «κιτρινόμαυρων», τους οποίους και διέλυσαν με το εμφατικό 94-69 για το Game 2 των προημιτελικών της Stoiximan GBL, ισοφαρίζοντας τη σειρά και στέλνοντάς την σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στα Άνω Λιόσια! Θυμίζουμε πως το Game 3 θα διεξαχθεί στις 27 Απριλίου (17:15) στη «Sunel Arena», λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων.

Η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι είχε πάρει... φωτιά πίσω από τα 6,75μ. καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με το εντυπωσιακό ποσοστό του 51% στο τρίποντο, ευστοχώντας στα 16 από τα συνολικά 31 σουτ που επιχείρησε.

Αντιθέτως, η ΑΕΚ, έβγαλε σημάδια κόπωσης και έλλειψης συγκέντρωσης μετά και το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης και της νίκης απέναντι στη Ναντέρ στη «Sunel Arena» για τα playoffs του BCL, με το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα να μοιάζει να έχει το μυαλό της στο Game 2 της σειράς, το οποίο και θα διεξαχθεί στη Γαλλία τη Μ. Τετάρτη (16/04, 21:30).

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ απόψε ήταν ο Ρέινολντς με 17 πόντους, με τον Κατσίβελη να προσθέτει 16, τον Κρούζερ 15 και τον Μπάρτλεϊ 11, ενώ, για την «Ένωση», ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο Ρέιζον Τάκερ, ο οποίος στο ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Το ματς:

Πολύ καλός ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να βγάζουν ένταση, ενέργεια και διάθεση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Το πρώτο δίλεπτο εξελίχθηκε σε μια μονομαχία Άπσον με Τάκερ, με τον σέντερ του ΠΑΟΚ να πετυχαίνει 7 πόντους και τον γκαρντ της ΑΕΚ 6 με 2/2 τρίποντα. Στη συνέχεια, τα μαζεμένα λάθη των «κιτρινόμαυρων», αλλά και η απόλυτη κυριαρχία των γηπεδούχων, επέτρεψαν στους Θεσσαλονικείς να τρέξουν ένα γρήγορο 10-0 σερί με τους Κρούζερ, Ρέινολντς και Μπάρτλεϊ για το 17-6 στο 5'.

Ο Γκρέι, έδωσε μια επιθετική «ανάσα» για την «Ένωση», η οποία ωστόσο, είδε τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στη... ζώνη του λυκόφωτος και με τους Κατσίβελη, Άπσον και Κρούζερ να εκτοξεύει τη διαφορά στο +16 και το 24-8 ένα λεπτό αργότερα! Το τάιμ άουτ και οι φωνές του Ντράγκαν Σάκοτα, «αφύπνισαν» τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έσφιξαν την άμυνά τους και με τον Γκρέι στην αιχμή του δόρατος, έτρεξαν ένα αναπάντητο 9-0 σερί για το 24-17, προτού, ο Χέντερσον με buzzer beater τρίποντο, διαμορφώσει το 27-17 της πρώτης περιόδου. Τεράστια διαφορά στο δεκάλεπτο έκαναν τα λάθη, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει 16 πόντους από τα 8 λάθη της ΑΕΚ, ενώ, η «Ένωση» μόλις 7 από τα 6 λάθη των γηπεδούχων.

Λίγο οι πιεστικές άμυνες αμφότερων των ομάδων, λίγο το γεγονός πως και οι δύο «δικέφαλοι» είχαν το μυαλό τους... αλλού και συγκεκριμένα στα μεσοβδόμαδα κρίσιμα ευρωπαϊκά ματς, τα λάθη επί... λαθών συνεχίστηκαν και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κερδισμένη σε αυτό τον άτυπο διαγωνισμό βγήκε η ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά της περιόδου, εκεί όπου με τα δύο μαζεμένα καλάθια του Τάκερ, και τα τρίποντα των Χέιλ και Κουζμίνσκας, κατάφερε να ροκανίσει τη διαφορά και να πλησιάσει σε απόσταση ενός καλαθιού για το 31-29 στο 15'.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, με τον «δικέφαλο του βορρά» να ανεβάζει εκ νέου τη διαφορά σε διψήφια τιμή, χάρη στα δύο τρίποντα του Παπαδάκη και το έμμεσο τρίποντο του Μπάρτλεϊ μέσα σε διάστημα 2 λεπτών, για το 40-29 στο 17'. Στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να μαζέψουν λίγο τη διαφορά χάρη στον Χέιλ και να πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 41-33.

Όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι και στο τρίτο, ο ΠΑΟΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι έβλεπε... σαν βαρέλι το αντίπαλο καλάθι και με καταιγισμό τριπόντων εκτόξευσε τη διαφορά σε μεγάλες τιμές! Χαρακτηριστικό είναι πως στο πρώτο πεντάλεπτο της περιόδου, οι «ασπρόμαυροι» σούταραν με το εκπληκτικό 6/7 πίσω από τα 6,75μ., με τους Περσίδη, Μπάρτλεϊ, Κρούζερ και Ρέινολντς (3) να σκοράρουν από μακριά, για το 59-40 στο 25'.

Ο δραστήριος απόψε, Ρέιζον Τάκερ, με γκολ-φάουλ, μαζί με τρίποντο του Κουζμίνσκας μείωσαν για την ΑΕΚ στους 15 (61-46), με τον ΠΑΟΚ όμως να συνεχίζει το επιθετικό του κρεσέντο και με πολλούς πρωταγωνιστές στο σκοράρισμα, να κλείνει την περίοδο στη μέγιστη τιμή της διαφοράς της απόψε και στο +20 για το 71-51.

Κάπως έτσι, το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον ΠΑΟΚ πάντως να μην ρίχνει στροφές και να φτάνει ακόμα και στο +26 (83-57) στο 34' με πρωταγωνιστή τον Κατσίβελη, προτού η ΑΕΚ μειώσει προσωρινά στους 19, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν εύκολα καλάθια στο τέλος και να πανηγυρίζουν τη νίκη με το τελικό 94-69 και έφεραν τη σειρά στο 1-1.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 41-33, 71-51, 94-69.

