Formula 1: Ο Εστεμπάν Οκόν έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου - Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Μπαχρέιν διακόπηκαν προσωρινά με κόκκινη σημαία, μετά την έξοδο του Εστεμπάν Οκόν και την σφοδρή σύγκρουση της Haas του στον τοίχο

Formula 1

Κατά τη διάρκεια του Q2 των κατατακτήριων δοκιμών στο Grand Prix του Μπαχρέιν, ο Εστεμπάν Οκόν είχε μια άσχημη έξοδο από την πίστα.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός της Haas, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του όταν πάτησε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα κερμπ, με αποτέλεσμα να φύγει στην αμμοπαγίδα και να χτυπήσει με δύναμη στις μπαριέρες.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης: 

Ευτυχώς, ο Γάλλος πιλότος δεν έπαθε τίποτα, αλλά το μονοθέσιό του υπέστη σημαντική ζημιά, κάτι που ανάγκασε τους αγωνοδίκες να διακόψουν προσωρινά τη διαδικασία με την χρήση κόκκινης σημαίας.

