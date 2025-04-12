Κατά τη διάρκεια του Q2 των κατατακτήριων δοκιμών στο Grand Prix του Μπαχρέιν, ο Εστεμπάν Οκόν είχε μια άσχημη έξοδο από την πίστα.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός της Haas, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του όταν πάτησε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα κερμπ, με αποτέλεσμα να φύγει στην αμμοπαγίδα και να χτυπήσει με δύναμη στις μπαριέρες.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

Ευτυχώς, ο Γάλλος πιλότος δεν έπαθε τίποτα, αλλά το μονοθέσιό του υπέστη σημαντική ζημιά, κάτι που ανάγκασε τους αγωνοδίκες να διακόψουν προσωρινά τη διαδικασία με την χρήση κόκκινης σημαίας.

