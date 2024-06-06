Για το θέμα Σάρι και τις εξελίξεις που αναμένονται μίλησε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM. Ο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόταση της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τον Άνταμ Τσέρν, αλλά και στον Φώτη Ιωαννίδη.



Για το θέμα προπονητή: «Έχουμε φάει τον γάιδαρο και έμεινε η ουρά. Κυριακή με Δευτέρα θα ξέρουμε τον νέο προπονητή. Η Λάτσιο επέλεξε τον Μπαρόνι για προπονητή, παρά το γεγονός ότι ο Σάρι είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο της ομάδας. Υπήρχε φημολογία ότι θα πήγαινε ξανά στον Σάρι, αλλά είναι άσχημες οι σχέσεις του προέδρου με τον Ιταλό. Ο Παναθηναϊκός κρατάει ανοιχτή γραμμή με την πλευρά του. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για να πάει η ομάδα παρακάτω είτε με Σάρι, είτε με άλλον. Σίγουρα ξέρουμε ότι θα προτιμούσε να μη φύγει από την Ιταλία. Θα δούμε ποια θα είναι η απόφασή του».



Για την πρόταση του «τριφυλλιού»: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για προπονητή. Αυτό μπορώ να πω».



Για τον Τσέριν: «Είπαμε από το μεσημέρι ότι υπάρχει πρόταση της Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τον Τσέριν. Οι Κροάτες έγραψαν ότι έχουν συμφωνήσει με τον παίκτη, αλλά αυτό είναι παράνομο. Φαντάζομαι ότι ο μάνατζερ του παίκτη έχει μιλήσει με την Ντινάμο. Ο Τσέριν ζητούσε τριπλασιασμό αποδοχών, ο Παναθηναϊκός δεν έφτανε σε αυτό το σημείο. Η πρότασή της Ντινάμο είναι 2 εκατ. ευρώ, ποσό που δε συζητάει καν ο Παναθηναϊκός. Γενικά η ομάδα δε θέλει να πουλήσει παίκτες που είναι στον βασικό κορμό. Αν έρθει μια μεγάλη πρόταση δεν μπορώ να το αποκλείσω».



Για τον Ιωαννίδη: «Επίσης, για τον Ιωαννίδη θα πούμε και πάλι ότι ο παίκτης δεν πωλείται. Στον Παναθηναϊκό είναι κάθετοι. Θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι για τον Ιωαννίδη, αλλά ο παίκτης δεν πωλείται και ο ίδιος περνάει καλά εδώ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα γίνει αναπροσαρμογή συμβολαίου και θα έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ομάδα».

