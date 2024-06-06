Νοκ άουτ και ο Γκάλινατ για τον Άρη κόντρα στο Περιστέρι bwin

Δύο πολύ σημαντικές απουσίες θα έχει ο Άρης στον μόνο μικρό τελικό με το Περιστέρι bwin (6/6, 21:15).
Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους «κίτρινους» αποτελεί ο Ρομπέρτο Γκάλινατ.
Ο Αμερικανός γκαρντ δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό που αποκόμισε από τον δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό AKTOR και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Γιάννη Καστρίτη για το ματς απέναντι σε εκείνη του Βασίλη Σπανούλη.
Στο μεταξύ, εκτός για τον Άρη παραμένει και ο τραυματίας Ρόνι Χάρελ, ωστόσο στη δωδεκάδα είναι ο Ίσμαελ Σανόγκο.
