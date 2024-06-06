Νοκ άουτ και ο Γκάλινατ για τον Άρη κόντρα στο Περιστέρι bwin

Δύο πολύ σημαντικές απουσίες θα έχει ο Άρης στον μόνο μικρό τελικό με το Περιστέρι bwin (6/6, 21:15).



Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους «κίτρινους» αποτελεί ο Ρομπέρτο Γκάλινατ.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό που αποκόμισε από τον δεύτερο ημιτελικό με τονκαι έτσι δεν θα είναι στη διάθεση τουγια το ματς απέναντι σε εκείνη τουΣτο μεταξύ, εκτός για τον Άρη παραμένει και ο τραυματίας, ωστόσο στη δωδεκάδα είναι ο

