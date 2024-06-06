Λογαριασμός
Νοκ άουτ και ο Γκάλινατ για τον Άρη κόντρα στο Περιστέρι bwin

Μετά τον Ρόνι Χάρελ, ούτε ο Ρομπέρτο Γκάλινατ θα είναι στη διάθεση του Άρη για τον μικρό τελικό με το Περιστέρι bwin.

Galinat

Δύο πολύ σημαντικές απουσίες θα έχει ο Άρης στον μόνο μικρό τελικό με το Περιστέρι bwin (6/6, 21:15).

Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους «κίτρινους» αποτελεί ο Ρομπέρτο Γκάλινατ.



Ο Αμερικανός γκαρντ δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό που αποκόμισε από τον δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό AKTOR και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Γιάννη Καστρίτη για το ματς απέναντι σε εκείνη του Βασίλη Σπανούλη.

Στο μεταξύ, εκτός για τον Άρη παραμένει και ο τραυματίας Ρόνι Χάρελ, ωστόσο στη δωδεκάδα είναι ο Ίσμαελ Σανόγκο.
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Άρης Περιστέρι Basket League
