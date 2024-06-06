Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η οριστική αποστολή της Αγγλίας για το Euro 2024

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ κατέληξε στην οριστική 26άδα που θα εκπροσωπήσει την Αγγλία στο Euro 2024.

Joe Gomez
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Οριστικά γνωστή έγινε η αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Euro 2024, που ξεκινάει σε περίπου μία εβδομάδα (14 Ιουνίου).

Τα «τρία λιοντάρια» θα έχουν στη διάθεσή τους τα περισσότερα μεγάλα «αστέρια», όπως ο Χάρι Κέιν, ο Μπουκάγιο Σάκα, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Φιλ Φόντεν και άλλοι πολλοί.

Όσον αφορά τα «κοψίματα» σε σχέση με την προεπιλογή, εκτός αποστολής έμειναν οι Τζέιμς Μάντισον, Τζακ Γκρίλις, Χάρι Μαγκουάιρ, Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, Τζέιμς Τράφορντ, Κέρτις Τζόουνς και Τζαρέλ Κουάνσα.

Υπενθυμίζουμε ότι η Αγγλία είναι στον τρίτο όμιλο του Euro και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Σερβία (16/06), τη Δανία (20/06) και τη Σλοβενία (25/06).

Δείτε την αποστολή:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euro 2024 Αγγλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark