Οριστικά γνωστή έγινε η αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Euro 2024, που ξεκινάει σε περίπου μία εβδομάδα (14 Ιουνίου).



Τα «τρία λιοντάρια» θα έχουν στη διάθεσή τους τα περισσότερα μεγάλα «αστέρια», όπως ο Χάρι Κέιν, ο Μπουκάγιο Σάκα, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Φιλ Φόντεν και άλλοι πολλοί.



Όσον αφορά τα «κοψίματα» σε σχέση με την προεπιλογή, εκτός αποστολής έμειναν οι Τζέιμς Μάντισον, Τζακ Γκρίλις, Χάρι Μαγκουάιρ, Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, Τζέιμς Τράφορντ, Κέρτις Τζόουνς και Τζαρέλ Κουάνσα.



Υπενθυμίζουμε ότι η Αγγλία είναι στον τρίτο όμιλο του Euro και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Σερβία (16/06), τη Δανία (20/06) και τη Σλοβενία (25/06).



Δείτε την αποστολή:

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: England squad for Euro 2024.



🚫 Jack Grealish

🚫 Harry Maguire

🚫 James Maddison

🚫 Jarrad Branthwaite

🚫 James Trafford

🚫 Curtis Jones

🚫 Jarrell Quansah pic.twitter.com/j1teMHthfj June 6, 2024

