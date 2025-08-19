Επιστρέφει για τον Αζεντίν Ουναΐ η Τζιρόνα!

Η ισπανική ομάδα, είχε εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον της για τον Μαροκινό μέσο, ο οποίος παρακολουθείται στενά από τον Παναθηναϊκό και φαίνεται πως υπάρχουν νέα δεδομένα στην υπόθεσή του.

Συγκεκριμένα το Africafoot υποστηρίζει, ότι η ισπανική ομάδα, είναι έτοιμη να καταθέσει στη Μαρσέιγ πρόταση ύψους πέντε εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της, καθώς ο προπονητής των Καταλανών, Μίτσελ, θεωρεί ότι ο Μαροκινός είναι ο ιδανικός για τη συγκεκριμένη θέση.

Να σημειωθεί ότι στο «κάδρο» για τον Ουναΐ υπάρχει πάντοτε και ο Παναθηναϊκός που κάνει την προσπάθεια του, ενώ μεταξύ άλλων οι «πράσινοι» πάντοτε έχουν στο πλάνο τους και τον Βιθέντε Ταμπόρδα της Πλατένσε. Υπενθυμίζουμε ότι από την αρχή του καλοκαιριού, ο 25χρονος Μαροκινός έχει «υποβιβαστεί» στη δεύτερη ομάδα της Μαρσέιγ, η οποία τον αξιώνει στα 10-12 εκατ. ευρώ.

Azzedine Ounahi tout près de Girona !



L’OM face à une offre boostée de 5 M€ + bonus. Une source : « L’Espagne, son rêve ! » Exit le Qatar, le Marocain veut La Liga.



Détails : https://t.co/JjgQ1LSje7#GironaFC #OlympiqueMarseille #Rumeursdetransfert #Africafoot pic.twitter.com/RkLQtiS9nI — africafoot.com (@Africafoot_com) August 18, 2025

