Το απόγευμα της Δευτέρας συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια με τη Σαμσουνσπόρ στα playoffs των προκριματικών του Europa League και στο πρόγραμμα της ημέρας, υπήρχε κι ένα νέο πρόσωπο.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έχοντας ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του στο «τριφύλλι», αφού έμεινε ελεύθερος από τη Μίλαν, φόρεσε τα πράσινα και θα στηρίξει πλέον για την επόμενη τριετία την ομάδα του Ρουί Βιτόρια.

Ο Ιταλός φουλ μπακ δούλεψε πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες και φυσικά θα είναι παρών στη λίστα που θα δηλωθεί στην UEFA με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές ενόψει της διπλής κόντρας με τη Σαμσουνσπόρ.

Στα υπόλοιπα, ατομικό έκανε ο Τζούρισιτς λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες μέρες, ενώ, θεραπεία έκανε ο Γέντβαϊ.

