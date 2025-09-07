Το βράδυ του Σαββάτου (06/09) η Σερβία γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από τη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ 2025, με τους Σέρβους να χάνουν με σκορ 92-86 από τη Φινλανδία και να μένουν εκτός προημιτελικών, την ώρα όπου άπαντες τους έδιναν ως Νο.1 φαβορί για το χρυσό μετάλλιο!

Η εθνική ομάδα της Σερβίας αναχώρησε σήμερα το απόγευμα από τη Ρίγα για το Βελιγράδι, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της χώρας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, να ξεκαθαρίζει πως δεν σκέφτεται την παραίτηση και πως νιώθει ευθύνη και καθήκον απέναντι στους παίκτες του, την ώρα όπου κανείς άλλος τα προηγούμενα χρόνια δεν ήθελε να κάτσει στον «ηλεκτρισμένο» πάγκο της Σερβίας!

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν παραιτούμαι ποτέ. Γιατί να παραιτηθώ; Ήρθα εδώ για να κάνω αυτό που έκανα και το έκανα, όταν κανείς δεν ήθελε, το δέχτηκα. Και εδώ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κανείς δεν ήθελε να αναλάβει, το δέχτηκα επειδή ένιωθα μια ευθύνη απέναντι στους παίκτες. Έχουμε αυτή τη συμφωνία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα καθίσουμε, θα μιλήσουμε, είμαι πάντα εδώ, είμαι διαθέσιμος για κάθε είδους βοήθεια. Παραιτήσεις... Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό είναι μπάσκετ, οι παραιτήσεις δεν δίνονται».

Όπως και μετά τον αγώνα, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μιλήσαμε με τους παίκτες, είχα μια συζήτηση. Τους είπα ότι όταν κερδίζεις, τα μηνύματα στα social που λαμβάνεις είναι από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα από την οικογένεια και τους οπαδούς, αλλά όταν χάνεις, παραμένουν φίλοι και κανείς δεν μπορεί να διαταράξει όλα όσα έχουμε κάνει. Τους είπα ότι πρέπει να είναι περήφανοι για όσα συνέβησαν αυτά τα δύο, τρία χρόνια. Είμαστε λυπημένοι και θέλαμε λίγο περισσότερα από αυτά που πετύχαμε. Το να παίζεις για την εθνική ομάδα της Σερβίας δεν είναι εύκολο, υπάρχουν υψηλές προσδοκίες, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή η πίεση σε κάνει να δουλεύεις ακόμα πιο σκληρά και ότι το να παίζεις στην εθνική ομάδα πρέπει πάντα να γίνεται αντιληπτό ως μια νέα πρόκληση.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πρώτον, αυτές οι υψηλές προσδοκίες δεν είναι κάτι καινούργιο για τη Σερβία. Αυτές οι προσδοκίες τοποθετούνται εκτός της ομάδας μας, μιλούσα για το σύστημα της διοργάνωσης, ένα παιχνίδι καθορίζει τη μοίρα σου. Αυτό μάλλον δεν έχει σημασία για εσάς τους δημοσιογράφους, η Τουρκία πέρασε, η Γαλλία έχασε, δυστυχώς χάσαμε, σε ένα παιχνίδι όλα είναι πιθανά. Για να πάρουμε τη μοίρα στα χέρια μας, πρέπει να είμαστε υγιείς. Δεν ήμασταν σωματικά έτοιμοι, εξαντληθήκαμε εναντίον της Τουρκίας. Το αξιοποίησε στο έπακρο η Φινλανδία και μας τιμώρησε με εξαιρετικό παιχνίδι, δεν θέλω να μειώσω τη νίκη τους.

Τώρα θα καθίσουμε με τους ανθρώπους στην Ομοσπονδία και θα δούμε προς ποια κατεύθυνση θα πάμε».

