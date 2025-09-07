Λογαριασμός
Νέα «βόμβα» στο Ευρωμπάσκετ: Η Γεωργία πέταξε έξω τη Γαλλία

Η φοβερή και τρομερή Γεωργία του Σενγκέλια έκανε νέα μεγάλη έκπληξη στους «16» του Ευρωμπάσκετ νικώντας με 80-70 την Γαλλία, κλείνοντας ραντεβού με Φινλανδία

Ευρωμπάσκετ

Μετά τη Φινλανδία που απέκλεισε χθες βράδυ τη Σερβία, η Γεωργία «σκάρωσε» τη νέα μεγάλη έκπληξη του Ευρωμπάσκετ. Η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς επικράτησε 80-70 της Γαλλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τη Φινλανδία, σε ένα ζευγάρι που δεν περίμενε κανένας στους «8».

Συγκλονιστική εμφάνιση από τον μεγάλο αρχηγό Τόκο Σενγκέλια (24π.-8 ριμπ.), τον ακολούθησε από κοντά ο Καμάρ Μπόλντγουιν (24π.). Για τους «μπλε», που μένουν εκτός οκτάδας για πρώτη φορά μετά το 2017, διασώθηκαν κάπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο (14π.) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε (12π.).

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γεωργία Γαλλία Ευρωμπάσκετ 2025
