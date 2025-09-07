Νέα «βόμβα» στο Ευρωμπάσκετ: Η Γεωργία πέταξε έξω τη Γαλλία

Μετά τη Φινλανδία που απέκλεισε χθες βράδυ τη Σερβία, η Γεωργία «σκάρωσε» τη νέα μεγάλη έκπληξη του Ευρωμπάσκετ. Η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς επικράτησε 80-70 της Γαλλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τη Φινλανδία, σε ένα ζευγάρι που δεν περίμενε κανένας στους «8».

Συγκλονιστική εμφάνιση από τον μεγάλο αρχηγό Τόκο Σενγκέλια (24π.-8 ριμπ.), τον ακολούθησε από κοντά ο Καμάρ Μπόλντγουιν (24π.). Για τους «μπλε», που μένουν εκτός οκτάδας για πρώτη φορά μετά το 2017, διασώθηκαν κάπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο (14π.) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε (12π.).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.