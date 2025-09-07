Λογαριασμός
«Ναυάγιο και γαλλική καταστροφή»: Η αντίδραση των γαλλικών Μέσων στον οδυνηρό αποκλεισμό των «τρικολόρ»

Τα γαλλικά Μέσα ασκούν σκληρή κριτική στους «τρικολόρ» λίγο μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό τους από τη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ 2025

Ευρωμπάσκετ Γαλλία

Μετά τη Φινλανδία που απέκλεισε χθες βράδυ τη Σερβία, η Γεωργία «σκάρωσε» τη νέα μεγάλη έκπληξη του Ευρωμπάσκετ 2025, πετώντας εκτός συνέχειας την πανίσχυρη Γαλλία!

Όπως ήταν λογικό, τα Μέσα της Γαλλίας δεν μπορούσαν να πιστέψουν τον οδυνηρό αποκλεισμό των «τρικολόρ», κάνοντας λόγο για «ναυάγιο» και «γαλλική καταστροφή»!

Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως αν προκρινόταν η ομάδα του κόουτς Φεντερίκ Φοτού, τότε θα αντιμετώπιζε τη Φινλανδία στα προημιτελικά.

