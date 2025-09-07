Μετά τη Φινλανδία που απέκλεισε χθες βράδυ τη Σερβία, η Γεωργία «σκάρωσε» τη νέα μεγάλη έκπληξη του Ευρωμπάσκετ 2025, πετώντας εκτός συνέχειας την πανίσχυρη Γαλλία!

Όπως ήταν λογικό, τα Μέσα της Γαλλίας δεν μπορούσαν να πιστέψουν τον οδυνηρό αποκλεισμό των «τρικολόρ», κάνοντας λόγο για «ναυάγιο» και «γαλλική καταστροφή»!

Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως αν προκρινόταν η ομάδα του κόουτς Φεντερίκ Φοτού, τότε θα αντιμετώπιζε τη Φινλανδία στα προημιτελικά.

😱⚡ CATASTROPHE POUR LES BLEUS !



❌ Les Bleus échouent en huitièmes de finale de l'EuroBasket 2025 contre la Géorgie. Les Français ont été très maladroits aux tirs à trois points (6 sur 36) et n'ont jamais réussi à renverser les Géorgiens.https://t.co/xOrFQqxHb1 pic.twitter.com/8nZ4mNKiBS — RMC Sport (@RMCsport) September 7, 2025

Finaliste du précédent Euro en 2022, l'équipe de France prend cette fois la porte dès les huitièmes de finale face à la Géorgie (80-70). Les Bleus ont couru derrière le score durant tout le match sans parvenir à renverser la situation.

➡️ https://t.co/qtZc1Upb7V pic.twitter.com/67jLvcrawn — L'Équipe (@lequipe) September 7, 2025

