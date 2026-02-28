Πέρασε τα 6,17μ. και έγραψε ιστορία με τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών ο Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, καθώς «πέταξε» στα 6,17μ. και κατέγραψε προσωπικό ρεκόρ, αλλά και μία από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στο επί κοντώ!



Πράγματι, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεπέρασε τον Σεργκέι Μπούμπκα με 6,15μ και τον Ρενό Λαβιλενί με 6,16μ, όντας πλέον ο αθλητής με τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο άθλημα. Μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Αρμάντ Ντουπλάντις, που κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ 6,30μ.

Ο Καραλής χρειάστηκε ουσιαστικά… πέντε προσπάθειες για να γράψει ιστορία. Αφού πέρασε με άνεση τα 5,70μ. και τα 5,90μ., αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη στα 6,07μ. και τον καθάρισε με την πρώτη, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς!



Με αυτό το άλμα, ο «Μανόλο» κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου, βελτιώνοντας το 6,05μ. που είχε καταγράψει ο ίδιος, και ταυτόχρονα σημείωσε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, αφήνοντας πίσω του το 6,06μ. που είχε ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Αρμάντ Ντουπλάντις.



Ο Καραλής όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ανέβασε τον πήχη στα 6,17μ. και μετά το πρώτο αποτυχημένο του άλμα κατάφερε να τον περάσει με άνεση, καταγράφοντας αυτή την ιστορική επίδοση. Ο ίδιος δεν μπορούσε να το πιστέψει και το πανηγύρισε έξαλλα με το κοινό στην Παιανία.



Στη συνέχεια, ο Έλληνας άλτης ζήτησε να μπει ο πήχης στα 6.31μ., θέλοντας να καταγράψει παγκόσμιο ρεκόρ. Στην πρώτη του προσπάθεια λύγισε το κοντάρι και πήρε την πρώτη αίσθηση της… στρατόσφαιρας. Στη δεύτερη δεν έβαλε το κοντάρι και αποφάσισε να λήξει εκεί τη διεκδίκηση του.

