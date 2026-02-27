Ο Λιονέλ Μέσι ρίχθηκε στο... έδαφος από άνδρα ασφαλείας που προσπαθούσε να ακινητοποιήσει έναν ημίγυμνο φίλαθλο, λίγο πριν από το τέλος της φιλικής νίκης της Ίντερ Μαϊάμι με 2-1 επί της πρωταθλήτριας Ισημερινού Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγε, στο Πουέρτο Ρίκο.

Ο φίλαθλος έφτασε μέχρι το ημικύκλιο και αγκάλιασε τον δύο φορές διαδοχικά MVP του MLS, Λιονέλ Μέσι, προτού επέμβει ο άνδρας ασφαλείας, ο οποίος έριξε στο έδαφος τον εισβολέα, παρασύροντας στην πτώση και τον Αργεντινό σταρ.

Un momento tenso vivió Leo Messi en Puerto Rico 🇵🇷, luego de que un aficionado que burló a la seguridad lo abrazara y lo tirara al suelo 🤯#Messi #leomessi̇ #intermiami #futbol #puertorico pic.twitter.com/VJD1HMw0rR — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) February 27, 2026

Μέχρι να φτάσει ο συγκεκριμένος φίλαθλος στον Μέσι, υπήρχαν ήδη δύο ακόμη άτομα στον αγωνιστικό χώρο -ο ένας με φανέλα της Μπαρτσελόνα και ο άλλος με φανέλα της Μαϊάμι- με τον έναν να βγάζει selfie με τον παίκτη και τον Μέσι να υπογράφει τη φανέλα του άλλου.

Ο 38χρονος Μέσι, ο οποίος πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο ημίχρονο και πέτυχε το νικητήριο γκολ με πέναλτι στο 70ό λεπτό, σηκώθηκε αμέσως και δεν έδειξε να έχει τραυματιστεί από το περιστατικό της Πέμπτης (26/2).

Η αναμέτρηση στο Estadio Juan Ramon Loubriel, στο Μπαγιαμόν, ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 13 Φεβρουαρίου και προοριζόταν να αποτελέσει το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της Ίντερ Μαϊάμι, όμως αναβλήθηκε όταν ο Μέσι υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Πηγή: skai.gr

