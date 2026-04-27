Η ΑΕΚ νίκησε στο κλειστό «Γ. Κασσιμάτης» τον ΠΑΟΚ με 27-25 και προκρίθηκε στους τελικούς του πρωταθλήματος Hanball Premier, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή (που πέρασε με δύο νίκες τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας).

Οι «κιτρινόμαυροι» νίκησαν στο πρώτο ματς, οι Θεσσαλονικείς στο δεύτερο και η σειρά οδηγήθηκε σε τρίτο παιχνίδι, όπου πάλι μετρησε η έδρα. Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς με δέκα γκολ διαφορά, έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα οκτώ τερμάτων και στην επανάληψη έκανε διαχείριση, με τον ΠΑΟΚ διαρκώς να μειώνει, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ να μην διεκδικεί τη νίκη.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή θα κονταροχτυπηθούν στους τελικούς για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

