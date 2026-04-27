Στο πλαίσιο διεξαγωγής εορταστικών εκδηλώσεων της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κατωτέρω οδικό δίκτυο ως εξής:

Από τις 07:00 της 30/4 έως τις 06:00 της 4/5 την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Λεωφ. Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των ισόπεδων οδικών κόμβων Δεκελείας – Χαλκίδος – Αγ. Αναργύρων και Δεκελείας – Λαχανά – Ελ. Βενιζέλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Ιωνία.

Λεωφ. Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λαχανά και της οδού Ελ. Βενιζέλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Προύσης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Δεκελείας και της οδού Σμύρνης.

Αγ. Τριάδος, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Δεκελείας και της οδού Χρ. Σμύρνης.

Από τις 07:00 της 30/4 έως τις 06:00 της 4/5 την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

Αγ. Αναργύρων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αχαρνών και Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Χαλκίδος, σε όλο το μήκος της.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

