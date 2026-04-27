Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπερκέρασε το εμπόδιο του 21χρονου, Ντάνι Μέριδα, στους «32» του Madrid Open και πέρασε στην επόμενη φάση, με το 2-0 σετ (6-4, 6-2) που διαμορφώθηκε σε κάτι περισσότερο από μια ώρα αγώνα.

Το πιο σημαντικό για το Νο.80 της κατάταξης, είναι πως παρουσιάστηκε αρκετά βελτιωμένος και συνεχίσει στη συγκεκριμένη διοργάνωση να βγάζει πολύ καλό πρόσωπο στο court.

Στον προηγούμενο γύρο ο Τσιτσιπάς είχε θριαμβεύσει έναντι του Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ενώ το επόμενο εμπόδιό του είναι ο Κάσπερ Ρουντ, που θα προσπαθήσει απέναντι στον Έλληνα τενίστα να υπερασπιστεί και τον τίτλο του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.