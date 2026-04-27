Οι αναμετρήσεις των «αιωνίων» στα play offs της Euroleague στον BWINΣΠΟΡ FM 94,6

Τα play offs της Euroleague αρχίζουν και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης, στην πορεία των «αιωνίων» μέχρι το Final-4 της Αθήνας.

Την Τρίτη (28/04), πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται, στις 21:00, την Μονακό, θέλοντας να κάνει το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα μεταδίδει, από το κατάμεστο ΣΕΦ, ο Νίκος Ζέρβας.

Στις 21:45, μεταφερόμαστε στην Ισπανία, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από την Βαλένθια, με στόχο να σπάσει την έδρα της και να γίνει το αφεντικό της σειράς. Στην περιγραφή ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά το τέλος των αγώνων επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις, ρεπορτάζ αλλά και τις δικές σας απόψεις, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Ολυμπιακός-Μονακό (21.00), Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR (21.45).

Αυτή η Τρίτη (28/04) ανήκει στους «αιώνιους». Ανήκει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

